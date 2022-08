Cosplayer recrea escena de Stranger Things en México y se vuelve viral

No cabe duda que una de las series más exitosas, que está en boca de todos, es "Stranger Things". La cuarta temporada dejó fascinados a los fanáticos. Para muestra los diferentes tags, retos, challenges y recreaciones que vemos en internet. El más reciente ocurrió en el Estado de México y se viralizó, pues trajeron a nuestro país una de las escenas más emblemáticas de la historia.

Seas fan o no de "Stranger Things", seguramente a través de los "memes" y las playlists te podrás dar una idea de los personajes que marcaron el estreno de la cuarta temporada de la producción de Netflix.

"Max", "Vecna" y "Eddie Munson" son los nombres que no han parado de circular en redes sociales. Y su popularidad se debe a que protagonizaron 2 de las escenas que serán recordadas para siempre por los fanáticos y, en general, en el mundo del streaming.

Expo Solinari rompe internet con performance de "Stranger Things"

Al parecer la fiebre por "Stranger Things" le pegó duro al Edomex, pues en TikTok se viralizó un video donde se muestra la representación en vivo de una de las escenas de la serie ¡con todo y efectos especiales! Aquí te contamos los detalles.

El performance de "Stranger Things" fue parte de la Expo Solinari bit 22, un evento que se realizó entre el viernes 29 y el domingo 31 de julio en el municipio de Atizapán de Zaragoza, y reunió a los amantes de los videojuegos, anime, mangas, comics, cosplay y mucho más.

Como parte del programa, la expo incluyó una recreación correspondiente al capítulo 4 de la cuarta temporada de "Stranger Things". ¡Seguro la conoces! Pero si no has visto la serie, te advertimos que quizá no quieras ver este video.

De fondo suena "Running Up That Hill" de Kate Bush mientras el personaje de Max se enfrenta a Vecna, el espeluznante villano de la historia creada por Matt y Ross Duffer.

La escena fue publicada en TikTok por la usuaria @lauravillalobos22 y en pocos minutos se convirtió en un fenómeno viral. Y no solo se debe al éxito de la serie, sino a la creatividad del equipo de Expo Solinari, pues los usuarios de la red social destacaron los efectos especiales.

Por ejemplo, les divirtió el momento en que "Vecna" sale a escena y se observa volar a una muñeca con la caracterización de "Max". Aunque, por el ángulo de la cámara, se revela que en realidad está sujetada a un palo de escoba para dar la ilusión de que flota por el aire.

"Eddie Munson" de "Stranger Things" conquista al Edomex con su solo de guitarra

¡Y eso no fue todo! Además de la destrucción de "Vecna", a Expo Solinari bit 22 también llegó otro de los personajes más aclamados de la serie. Se trata nada más y nada menos que de "Eddie Munson", el metalero que arriesgó su vida para salvar a sus amigos en el final de la temporada.

Tal como se vio en la producción de Netflix, la escena de "Eddie Munson" tocando "Master Of Puppets" del grupo Metallica fue una de las favoritas de los fanáticos de "Stranger Things". Y, por supuesto, no podía faltar en la Expo Solinari.

En el segundo video publicado por @lauravillalobos22 fue posible observar que uno de los actores, caracterizado como Eddie, salió a escena y animó al público con su solo de guitarra al mismo tiempo que se desplazaba por el escenario.

La reacción de internet a la escena viral de "Stranger Things"

Si hay algo que TikTok nos ha dejado en claro es que no todos tenemos las mismas opiniones. En los videos de las escenas de "Stranger Things" hubo quienes aplaudieron la creatividad de Expo Solinari bit 22 para presentar propuestas de entretenimiento innovadoras. "Qué chido, muy creativo, felicidades"; "¿Cómo le doy 1000 likes a esta maravilla?"; o "Maravilloso" fueron algunas de las respuestas de apoyo.

No obstante, otros usuarios aprovecharon para comentar frases cómicas como "Mi México cada vez se pone más surrealista"; "Imagínate vivir en Suiza y perderte estos eventos"; o "Si Netflix tuviera producciones de calidad".

¿Quién es el cosplayer tras el performance de Stranger Things?

Quien dio vida a 'Vecna' y también a 'Eddie Munson' en la presentación fue el cosplayer mexicano Jair Jaxx, quien desde hace años sorprende al público en convenciones de anime con su talento, mismo que lo ha llevado no sólo ha volverse viral en redes, sino a ser reconocido por el mismo Guillermo del Toro gracias a su caracterización de la cinta 'El Laberinto del Fauno'.

En su cuenta de TikTok, Jair suele compartir algunos de sus trabajos y presentaciones que hace en compañía de su equipo de cosplayers.