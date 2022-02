Corte Suprema de Estados Unidos rechaza demanda de mujer que acusó a Jeffrey Epstein

La Corte Suprema de Estados Unidos dejó en vigor un fallo que rechazó una demanda presentada por una mujer que acusó al multimillonario Jeffrey Epstein de abusar sexualmente de ella cuando era niña.

La demanda de Courtney Wild dice que fiscales federales en Florida no consultaron a las víctimas hace más de una década cuando llegaron a un acuerdo secreto con Epstein, que murió en prisión en Nueva York en el 2019.

El millonario, de 66 años, se quitó la vida en agosto de 2019 en una prisión de Manhattan luego de su arresto

La corte dijo el martes que no consideraría la causa. Como es usual en esos casos, la corte no comentó sobre su decisión, que fue incluida en una lista de causas que el tribunal dijo no aceptaría. El gobierno de Joe Biden había llamado a la corte a no considerar el caso.

En abril del 2020, un panel de tres jueces de la corte federal de apelaciones del 11 Circuito falló 2-1 contra Wild, diciendo que un tribunal inferior había fallado correctamente al rechazar la demanda sobre un acuerdo secreto con Epstein que le salvó de cargos federales severos y le permitió declararse culpable de cargos estatales menores relacionados con prostitución en el condado Palm Beach, en Florida. Epstein pasó apenas 13 meses en prisión y fue autorizado a ir a su oficina casi diariamente, les pagó compensaciones financieras a víctimas y fue registrado como delincuente sexual.

La demanda dijo que el acuerdo no fue discutido con ninguna de las víctimas, en una violación de la Ley de Derechos de las Víctimas.

Epstein fue imputado más tarde de cargos federales en Nueva York, acusado de pagarles centenares de dólares a niñas menores de edad a cambio de masajes y seguidamente abusar sexualmente de ellas en sus viviendas en Florida y Nueva York. Fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto del 2019, a los 66 años. El forense declaró la muerte un suicidio.

Un juez federal en Florida falló inicialmente que la fiscalía había violado la ley de derechos de las víctimas y pidió recomendaciones de ambas partes sobre qué hacer al respecto. Pero cuando Epstein murió, la demanda fue desestimada.

La Associated Press no menciona por nombre a las víctimas de abuso sexual sin su permiso. Pero Wild ha dado numerosas entrevistas y discutido sus experiencias con Epstein ampliamente.