Corren a modelo de OnlyFans de un supermercado por vestir 'muy provocativa'

Una modelo de OnlyFans, denunció haber sido discriminada al acudir a un supermercado, pues un trabajador la sacó por 'vestir inapropiadamente' en el lugar y grabar videos.

Iara Ferreira, que se distingue por ser una famosa modelo brasileña en el portal de contenido exclusivo, dijo al Daily Star que acudió a un supermercado en Miami, donde uno de los empleados la reconoció y prosiguió a correrla.

Según contó la modelo, el pretexto del trabajador fue que Ferreira vestía de manera 'sugestiva' y que además 'estaba grabando videos'.

"Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso (...) El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy 'hot'", expresó la modelo al diario internacional.

Asimismo señaló que 'sí ha grabado videos en lugares públicos', pero que nunca ha hecho algo que perjudique a los demás.

Por otra parte, Iara también contó que ya ha sido discriminada anteriormente en lugares públicos, incluso por mujeres, como fue el caso de una vez que estaba en la playa y fue señala por su traje de baño.

Con más de 35 mil 'me gusta' en OnlyFans, Ferreira goza de gran popularidad en este portal.