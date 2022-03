Coordinadores del PRI y PRD respaldan al Parlamento Europeo para garantizar protección a periodistas

Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, así como el diputado Luis Mendoza (PAN), presidente de la Comisión de Radio y Televisión, respaldaron al Parlamento Europeo en su llamado al gobierno mexicano para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos.

Moreira Valdez, sostuvo que los extrañamientos desde el exterior responden al vacío que hay en México en esa materia.

"Estas expresiones que se dan desde el exterior, son motivadas porque aquí en el interior se dejan esos vacíos, la CNDH no se pronuncia, los sistemas de protección a periodistas no funcionan. Nosotros hemos propuesto una iniciativa para generar un mecanismo independiente de protección, ya veremos si se atiende, pero sí, el llamado del Parlamento Europeo es producto de que no se ha podido resolver acá", declaró.

El líder priista expuso que desde la bancada tricolor promoverán la realización de foros con la prensa y con los periodistas "para hacer lo que corresponde y buscar los mecanismos necesarios para su protección".

"Creo que las autoridades mexicanas tienen que asumir la responsabilidad de defender a la prensa, a los periodistas", advirtió.

Por su parte, el líder perredista, Espinosa Cházaro, sostuvo que en México "hay una carencia brutal en lo que tiene que ver con defender la libertad de expresión".

"Que los países europeos te exijan que des protección a los periodistas y defensores deja claro que el Parlamento respalda lo que la oposición hemos planteado, en el extranjero se están dando cuenta que lo que dijimos nosotros es la realidad, y ahora resulta urgente atender el tema, ya es un escándalo mundial lo que está pasando con el periodismo en México".

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, el diputado Luis Mendoza (PAN), calificó de "vergonzoso" que México llame la atención del mundo debido a la "terrible" situación que vive la prensa en México.

"El llamado que hace el Parlamento Europeo por los constantes ataque a quienes ejercen el periodismo en nuestro país desde las más altas esferas del poder debe ser atendido para erradicar la estigmatización, ataques y constantes insultos a los que la prensa es sometida todos los días. Desde el legislativo mexicano, yo me he pronunciado y buscado los instrumentos legales para prevenir y eliminar los ataques a la prensa", concluyó.