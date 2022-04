Convocan a marcha en Torreón a siete meses de desaparición de Sugey Parra en Mazatlán

A más de siete meses de la desaparición de Yajaira Sugey Parra Hernández en Mazatlán, Sinaloa, el próximo domingo 1 de mayo se realizará una marcha que partirá a las 12 del mediodía del Memorial de Desaparecidos de la Alameda Zaragoza hacia la Plaza Mayor de Torreón. A las personas que asistan se les pide utilizar alguna prenda de color morado.

Su madre, Rosa Alma Delia Hernández García, dijo que continúan con la exigencia de la localización con vida de la joven además de que piden la colaboración de la ciudadanía para que aporten cualquier información que permita dar con su paradero. De igual forma, se mantiene la petición al Gobierno de Coahuila para que intervenga en el caso ya que las autoridades estatales de Sinaloa no les han dado una respuesta.

Sugey cumplió 21 años de edad el pasado 1 de abril del año en curso y el 1 de septiembre de 2021 viajó a las playas de Mazatlán con un amigo de nombre David Quiñones, de 24 años. La última vez que se les vio fue el día 4 de ese mismo mes y hasta la fecha se desconoce su paradero.

En medios nacionales se dio a conocer que a finales del mes pasado, la madre de la joven se presentó en un evento oficial para reclamar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la lentitud en las investigaciones, puesto que ella se ha echado a cuestas su búsqueda por todo el puerto.

La señora interrumpió el evento del Primer Diálogo entre Mujeres Funcionarias y Legisladoras, celebrado en la capital del estado, para dirigirse al mandatario estatal al que le planteó sus inquietudes por la pasividad que percibe en las indagatorias para localizar a su hija. En respuesta, el ejecutivo estatal le dijo que el caso de su hija continuaba bajo investigación pero Rosa Alma le respondió que “no han hecho nada, está parado el caso, soy yo la que anda en las colonias buscando, soy yo la que anda en los bares buscando, entonces ¿qué seguimiento le están dando?, no hay nada”.

“No ha parado el caso…no la hemos podido encontrar pero la estamos buscando, la tenemos en la mesa de seguridad de todos los días”, le contestó el gobernador a Alma quien después fue atendida en privado por la fiscal general del Estado, Sara Bruna, sin darse a conocer los detalles de los avances de las investigaciones.

El 1 de abril, día en que Sugey cumplió sus 21 años de edad, su madre manifestó tristeza y dolor por no haberla encontrado antes. “Perdóname por no haberte encontrado antes de tu cumpleaños, me estoy muriendo de dolor mi niña hermosa pero estoy haciendo hasta lo imposible por encontrarte…”, fue una parte del mensaje que Rosa Alma le dedicó en sus redes sociales.

Del primero de septiembre de 2021 al 16 de abril de 2022, hay un registro de 13 personas desaparecidas y no localizadas de entre 18 y 25 años de edad en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Son 11 hombres y 2 mujeres, según revelan los datos estadísticos de la información que conforma el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación y de los diversos estados del país.