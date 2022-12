'Convirtiendo a mamá en mí', el 'trend' de TikTok que disfraza a las mamás como sus hijas

Todas las semanas TikTok sorprende con un nuevo desafío o tendencia viral que se vuelve noticia en cuestión de segundos. Esta semana ocurrió con la tendencia "Convirtiendo a mi madre en mi" (en inglés "Turning My Mom Into Me"). La idea es mostrar a una madre vistiendo sus "ropas normales" y que luego aparezca luciendo algunas prendas de su hija.

En algunos casos el cambio es verdaderamente impresionante, como si las mujeres en cuestión hubieran rejuvenecido 20 años. De esta forma esta tendencia demuestra que la ropa puede cambiar el estado de ánimo y físico de una persona.

Sin embargo otros videos han causado mucha risa ya que madre e hija se visten igual y comparten el mismo gusto y estilo a la hora de elegir sus prendas. Algunos videos llegan a conseguir más de 3 millones de me gusta y los likes van aumentando minuto a minuto.

La canción utilizada en este trend es "I Wish" de Skee-Lo, una canción de 1995 que gracia a TikTok y a estos videos tendencia se volvió viral.

"Detenida por exceso de flow", bromea una joven en uno de los videos de este trend de TikTok, "Siento que muchas mamás van a cambiar sus estilos por estos videos" comenta otra, "Tremendos outfits estoy sacando de este trend", asegura una tercera usuaria de TikTok.

"Esta tendencia muestra realmente cómo el envejecimiento a veces solo tiene sus raíces en nuestra percepción de lo que es moderno", escribió en Twitter una joven que incluso se tomó el trabajo de recopilar solo algunos de los videos más vistos de este trend de TikTok. Sin embargo la joven recibió algunas críticas y respondió: "Basta ya con las críticas de la cultura de la belleza, por favor. Solo quise decir que la tendencia mostró que muchas personas pierden un sentido personalizado del estilo cuando envejecen y que el aspecto de su ropa les suma edad".