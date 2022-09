Controlaría de Durango detecta anomalías en viaje de directora del Deporte

La titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Raquel Leila Arreola Fallad, confirmó que hubo anomalías en el viaje de la titular del Instituto Estatal del Deporte a Polonia.

Explicó que, con base en la información proporcionada por el Órgano Interno de Control del propio Instituto Estatal del Deporte, las fechas y conceptos no coinciden. "Tengo los permisos que se solicitaron por parte de las personas que estuvieron fuera, lamentablemente los permisos no coinciden con las fechas en las que estuvieron fuera y el objeto del permiso era uno y el viaje es otro. No se ha identificado, estoy hablando a priori, que el recurso haya sido precisamente de ahí", indicó en entrevista previa a su comparecencia en el Congreso.

Sobre una presunta falsificación de documentos, dijo que es algo que no puede determinar, sin embargo, reconoció que sí hay anomalías en los permisos por lo que se le dará seguimiento al proceso.

"No puedo decirle que es un delito, si o no, porque necesito tener integrada la carpeta", enfatizó.

La Secretaría de la Contraloría continuará el procedimiento por una falta administrativa por las inconsistencias en los permisos y dio a conocer que, si al integrar la carpeta hay elementos que puedan constituir un delito, se hará lo conducente.

"Se va a dar vista a las autoridades competentes porque se tendría que calificar como una (falta) grave, entonces ya iría tanto a la Fiscalía Anticorrupción, como al Tribunal de Justicia Administrativa", complementó.

No obstante, reconoció que es un tema que va a quedar pendiente ya que la ley establece plazos para que se pida y reciba información, además de que debe prevalecer la presunción de inocencia, por lo que la próxima administración tendrá que continuar con las acciones.