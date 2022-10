Continúan pruebas con radares de velocidad

Continúan las pruebas con los novedosos radares para detectar automovilistas que circulan a exceso de velocidad.

Luis Morales Cortés, director de Movilidad Urbana y Vialidad, dijo que se trata de una herramienta muy útil, por lo que se revisa si el radar que trae un oficial en su pantalla lo pueden tener otros agentes mediante tablets, para que pueda ser mayor la evidencia.

"Es una herramienta, a final de cuentas, el conductor que va a exceso de velocidad sabe que va a exceso de velocidad porque ahí está, salvo que no le funcione su velocímetro, ahí le está marcando, y esta herramienta a lo que viene es a documentar el lugar, el momento, la hora y la identificación del vehículo sobre quien conduce, porque hay quien dice que si nosotros traemos el radar tradicional, de la pistola, no se graba la imagen, no se congela", comentó.

"Esta herramienta lo que nos va a permitir es tener esa evidencia que, en determinado momento, si se decide adquirir este producto, cada oficial le va a poder mostrar, a quien haya infringido el reglamento, en este caso el exceso de velocidad, en una vía que recién recibió un aumento, esa evidencia", dijo.

El funcionario dijo que las pruebas podrían prolongarse por algunos días más, pues no hay prisa en este sentido. Indicó que, tras la evaluación, se emitirá un informe y el Municipio de Torreón decidirá si se adquiere o no el novedoso equipo.

Uno de los radares que se prueba es una pantalla móvil que está montada en una base parecida a un diablito, permite leer y marcar la velocidad a un kilómetro de distancia, de modo que envía una señal preventiva de alerta, para que le bajen y conduzcan con precaución, el texto puede variar. El otro equipo es fijo y podría instalarse en un puente peatonal, con esta misma función.

El tercero y más novedoso va a bordo de la unidad que realiza el operativo carrusel, que recorre el bulevar La Nogalera, hasta llegar a los Azulejos. El funcionario recordó que en La Nogalera se permite circular con una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, pero aún así hay gente que la excede. El director de Movilidad Urbana y Vialidad determinó el retiro de las pistolas que permitían medir la velocidad debido a que los agentes no les daban el uso adecuado. El conducir en exceso de velocidad, que es una de las principales causas de los accidentes viales en Torreón, está entre las 10 infracciones más frecuentes en esta ciudad.