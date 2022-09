Contemplan desarrollar reserva para el oso negro

El municipio de Arteaga en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, contemplan desarrollar una reserva en el Cañón del Huachichil, misma en la que se pretende liberar a todos aquellos osos que se capturen.

Al respecto, y ante la reciente muerte de dos osos atropellados en la Carretera Federal 57, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, recordó que en la actualidad ya se instalaron más de 30 señalamientos en los diferentes cruces y carreteras que colindan con la zona serrana.

Por lo anterior, dijo que también está la importancia de que Caminos y Puentes Federales y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes hagan lo propio en la Carretera Federal 57.

"Hay un manual ya dentro del gobierno federal que queremos que implementen, ahorita ya con el tema del tren maya que trae el gobierno federal, allá en el sur, que de hecho para eso si hay presupuesto, pero para la rectificación de Los Chorros no hubo presupuesto de nueva cuenta, donde están haciendo unos puentes para el paso de la fauna silvestre, donde pueden pasar por debajo de las autopistas, vías carreteras, en aquel caso debajo de la vía del ferrocarril", indicó.

Aunado a lo anterior, sostuvo que van a solicitar que dicho manual se implemente también en la Carretera 57 por el alto cruce que hay en la actualidad de osos, por lo que están en alerta en cada uno de los cañones de la sierra para proteger principalmente a los humanos, que no se expongan ante ninguna situación, pero también para proteger al oso negro.

"Es una especie que nos da identidad como municipio, estamos trabajando en un proyecto en conjunto con la Secretaria del Medio Ambiente (SEMA) para poder capturarlos y poderlos liberar en una reserva que estamos a punto de desarrollar en el Cañón de Huachichil en esta sierra tan amplia con miles de hectáreas colinda hasta con Jaguey de ferniza", reveló.

Reiteró que dicho desarrollo ya se trabaja con la SEMA para la protección del oso negro, ya que es muy lamentable verlos atropellados y muertos en las carreteras, por lo que pidió a quienes transitan por dicha vialidad federal al igual que por la zona serrana de Arteaga, bajen la velocidad.

"Yo me he reunido con los 26 comisariados ejidales en Arteaga, les he pedido de favor que se comuniquen directamente con nosotros para ayudarles, para hacer el protocolo de seguridad, para poder retirar a estos animales, para que ellos también no tengan ninguna situación, les han estado matando las borregas a algunos pequeños ganaderos de la sierra, entra el seguro ganadero en coordinación con la SEMA y Dirección del Medio Ambiente, y así evitar que la gente mate a los osos", concluyo.