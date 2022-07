Contagios de COVID-19 son en fiestas, aseguran industriales de Torreón

Pese a la quinta ola de COVID-19, se mantiene en Torreón el plan piloto para el retiro del cubrebocas en las industrias.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, consideró que no se han registrado muchos contagios y que el plan sigue caminando.

Recordó que son 15 empresas que forman parte de este programa, donde los contagios, de acuerdo a lo que se ha evaluado, no se producen en los centros laborales, sino en el tema social.

"Los contagios siguen siendo fuera de las industrias, el tema que nos sigue pegando es fuera, los fines de semana, en la casa, las fiestas, algo que le queremos pedir a la comunidad es que necesitamos no quitarnos el cubrebocas, sentimos que como ya no hay tantas muertes, como ya no hay tantas hospitalizaciones, como que la gente se está relajando y dice que es como si fuera una gripe, pero no es una gripe, entonces ya no le hacen caso y ya la gente normalmente está sin cubrebocas", comentó.

"Sí hacerles mucho hincapié en que tenemos que seguirnos cuidando, atendiendo lo que el comité de salud diga", expresó.

González Silva aclaró que la prueba piloto en las industrias tiene como objetivo evaluar si el retiro del cubrebocas generaría contagios en la misma empresa, que la fábrica se volviera la fuente del contagio, lo que, hasta el momento, ha sido descartado.

"Seguimos teniendo los contagios externos, entonces, estas industrias, al igual que cualquier otra, está dentro de los mismos números de contagios, eso significa que, dentro de la producción, no ha habido contagios", explicó, "esto nos permite que pueda seguir avanzando el tema de las pruebas".

El presidente de la Canacintra consideró que, dentro de las empresas, se ha cumplido con las medidas sanitarias, por lo que no se han disparado los brotes de COVID-19 y el plan piloto en estas 15 plantas no ha significado un riesgo para los trabajadores.

Cabe señalar que en el marco de la quinta ola de COVID-19, las industrias que habían comenzado con el programa piloto para el retiro del cubrebocas en Gómez Palacio tuvieron que cancelarlo, mientras que en la ciudad de Torreón se ha mantenido.

Se estima que el 80 por ciento de los trabajadores se protegieron con la vacuna en La Laguna de Durango y 93 por ciento en el lado de Coahuila.