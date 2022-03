Contábamos con Missael Rivera a largo plazo: Unión Laguna tras salida del pelotero a Saraperos

Ante las fuertes críticas que aficionados laguneros han expresado mediante redes sociales por la salida de Missael Rivera, la directiva de los Algodoneros del Unión Laguna fue clara y tajante al asegurar que en el equipo "estará quien realmente desee vestir el uniforme Guinda".

En entrevista exclusiva con El Siglo, el gerente deportivo del Unión Laguna, Francisco "Chipper" Méndez ofreció una explicación del porqué de la salida de Missael, quien estaba en los planes del equipo no solamente para la temporada que está próxima a iniciar, sino a largo plazo. "Los muchachos pueden externar sus ideas, sus planes de vida y algunas veces pasa por buscar otros aires, otros equipos, nosotros somos una organización muy abierta a escuchar todas esas inquietudes de los peloteros", expresó el sonorense.

"Platicamos muy bien con Missael, muy tranquilamente y transparente. Nosotros como organización también tenemos nuestras reglas, nuestros planes, pero siempre vamos a procurar que esté aquí en el equipo, quienes realmente deseen estar. Si algún muchacho piensa que sus planes pasan mejor en otros lugares, adelante, nosotros estamos con toda la disposición para ver por ellos y por su bienestar", agregó el directivo.

De manera diplomática, Méndez evitó decir que el deseo de Missael Rivera era salir del equipo con el que jugó las más recientes tres temporadas de LMB: "No vamos a usar la expresión de que él 'no quería', eso suena algo fuerte. Simplemente es buscar que ambas partes estén bien, que el pelotero pueda estar tranquilo y jugando, nosotros como organización seguir trabajando con tranquilidad y mantener esa comunicación abierta, el plan de nosotros no pasa por deshacernos de gente, pero eso no impide que sobre la marcha, no se puedan hacer ajustes. No queremos usar a los peloteros como si fueran un producto, al contrario, somos una familia y así nos manejamos", sentenció.

BUSCAN SUSTITUTO

Francisco Méndez no ocultó que la transferencia de Missael Rivera les tomó por sorpresa y obligó a modificar la planeación del equipo, pero afirmó que desde días atrás, cuando apenas inició la sospecha de un traspaso del joven de Guasave, comenzaron la búsqueda de soluciones: "No teníamos prevista esta baja. Nosotros contábamos con Missael a largo plazo en nuestra organización. Pasó esto y no lo teníamos previsto, pero eso no quiere decir que no tengamos un back up (respaldo), tenemos a Campoy que fue el short stop titular durante los pasados playoffs, tenemos gente de nuestra misma granja y esto es parte de lo bonito del beisbol, el seguir buscando soluciones con jugadores que tengan la camiseta bien puesta, comprometida con la afición de la Comarca Lagunera y nosotros vamos a seguir trabajando fuerte, tenemos un compromiso que es el campeonato y estamos trabajando día a día en eso".

"Desde la semana pasada estamos trabajando en buscar un posible sustituto, la idea es que sea mexicano para ya no mover nuestra nómina de extranjeros. A principios de abril vienen los cortes en el Spring Training de las Grandes Ligas, estaremos atentos y tenemos opciones, nuestro equipo de trabajo tiene los ojos bien abiertos para detectar a alguien que nos pueda ayudar e incluso tenemos opciones en equipos de Liga Mexicana, que conforme vayan avanzando, se van a poder abrir más posibilidades, incluso, con la venta de Missael, Saltillo nos va a enviar a un jugador por designar, de momento no les pedimos a nadie porque no hubo quién nos interesara, pero no se descarta en un futuro", expuso.

CIRO REGRESARÁ

Cuestionado respecto al préstamo que Unión Laguna realizó con Pericos de Puebla al enviarles al infielder Ciro Norzagaray, otro joven que se ha desarrollado con el equipo Guinda, Méndez replicó: "tenemos muy buena comunicación con Ciro, él nos expresó que quería jugar, tener más oportunidad y era difícil encontrarla aquí por los refuerzos que llegaron al infield. Buscamos opciones atractivas para él, se dio la oportunidad con Puebla y adelante, para que se siga desarrollando, que siga mejorando. Él sigue perteneciendo a la organización y esta es su casa, tiene las puertas abiertas para regresar", concluyó.