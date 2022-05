Secretaría de Salud de Durango considera difícil atención de pacientes psiquiátricos en Hospitales Generales

Para el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, es muy difícil que de un día para otro los Hospitales Generales cuenten con las camas que sugiere el Gobierno federal para la atención de pacientes psiquiátricos, sobre todo por la falta de especialistas e incluso de los medicamentos.

El 5 de abril la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Salud, las cuales contemplan eliminar el modelo psiquiátrico asilar. Ante la polémica generada, el Gobierno federal aclaró que los hospitales psiquiátricos no desaparecen sino que se transforman y la atención se brindará en clínicas generales.

"Esto es muy difícil, no puede ser de un día para otro, que todos los hospitales generales tengan seis camas disponibles para psiquiatría; primero porque no tenemos psiquiatras y dos, este no lo puede atender cualquier personal de salud", comentó el funcionario.

Señaló la falta de psicólogos, psiquiatras, y de especialistas que contengan a los enfermos mentales. Insistió también en la falta de medicamentos que son especiales para los diferentes padecimientos, así como de áreas especiales para su tratamiento. "No es fácil desaparecerlos, no es la medida", insistió.

Mientras tanto, comentó que el Estado ha reforzado la atención de estos pacientes desde el inicio de la actual administración estatal.

"Por el momento nosotros, al contrario, estamos reforzando el Hospital de Salud Mental desde inicios de este gobierno, ha cambiado muchísimo, tenía 30 años que no se le metí a mano y lo único que queremos es si desaparecen o no es que las enfermedades mentales sigan teniendo la atención que se merecen", recalcó González Romero.

Aunque aseguró que se mantendrán atentos y seguirán la política qué marqué el Gobierno federal, "pero siempre y cuando tengamos en los hospitales generales las seis camas que nos proponen, el personal, los medicamentos que no es fácil, los medicamentos psiquiátricos, si algo está bajo en medicamentos son los psiquiátricos en el país; entonces tenemos que seguir trabajando en ello y ya que estemos en condiciones de apoyo y que así lo dicte las autoridades federales lo haremos con todo gusto sabiendo que van a tener la atención disponible".