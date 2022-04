Conservadores que están en mi contra son muy groseros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que millones de conservadores que están en contra de su gobierno son muy groseros "y se creen de la moronga azul", además que "son muy clasistas y racistas".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que estos sectores de autonombran "bien nacidos" y tratan de manera despectiva a las trabajadoras del hogar.

Señaló que en cambio hay millones de mexicanos, sobre todo gente humilde, que está a favor de su gobierno y desean la transformación.

"Conservadurismo hipócrita, según ellos son gentes de bien, se llegan a autonombrar ‘bien nacidos’ y se creen de la moronga azul, pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios, de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas.

"Es un prototipo, o sea; muy individualistas y muy faltos de información, tienen como referentes para las letras, para la literatura, esos escritores de Best Seller, que convocó a está marcha, Martín Moreno, líder intelectual de toda esa franja.

"Y son muchísimos, millones, afortunadamente también hay millones de mexicanos que quieren la transformación, sobre todo la gente humilde, la gente pobre o quienes son de la clase media, forman parte de la clase media o llegaron a la clase media pero no se ladinizaron, no le dieron la espalda al que se quedó atrás, al que sufre, no renegaron de su origen al contrario (...).

"El que viene de abajo se vuelve racista, clasista y se siente superior. Todo esto está emergiendo y es muy bueno, mucho muy bueno, tenemos que garantizar que se puedan ejercer a plenitud las libertades, prohibido prohibir, nada de represión, nada de censura, libertad y es muy bueno el debate, mucho muy enriquecedor", dijo.