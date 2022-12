Conoce los cambios que implicará la emisión de facturas de nómina 4.0

Será hasta abril de 2023 que las empresas estarán obligadas a emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0, esto con el objetivo de que los contribuyentes puedan gozar de las facilidades que otorgará el Sistema de Administración Tributario (SAT) para cumplir con sus obligaciones fiscales.

El CFDI 4.0 se encuentra vigente desde este año debido a la reforma fiscal que entró en vigor el primero de enero, sin embargo, la autoridad aplazó en varias ocasiones la implementación obligatoria con la finalidad de que las personas físicas y morales puedan completar los datos necesarios para conseguir las facturas. Antes del 1 de abril, los contribuyentes serán capaces de emitir y recibir los CFDI 3.3, los cuales captan menos datos que la nueva versión 4.0.

3.3 Y 4.0, ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Dentro de los principales cambios que se habrá de la versión 3.3 a la 4.0, resalta la inclusión de:

-RFC.

-Razón social.

-Nombre completo.

-Código postal del domicilio en uso.

Gracias a esta información que se añadirá en el CFDI 4.0, los datos coincidirán con la base de datos del SAT y se espera que la medida ayude a reducir los fraudes.

En caso de haber cambiado de domicilio, es necesario que se notifique al SAT, de lo contrario, la autoridad podría emitir una multa de hasta 11 mil pesos, por tal motivo se recomienda actualizar el domicilio del Registro Federal del Contribuyente en la página del SAT.

Por otro lado, el nuevo CFDI establece una nueva normativa a seguir para cancelarse, así como para su validación por las autoridades fiscales.

Será necesario detallar el motivo de la cancelación de la factura.

Tras seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 ‘Comprobante emitido con errores con relación’, se deberá relacionar el folio fiscal de la factura que sustituirá al cancelado.

Se eliminarán las validaciones de la versión y forma de pago, al mismo tiempo se incorporarán las autenticaciones que realizan los proveedores de certificación de la factura.

¿LA EMPRESA PUEDE DEJAR DE PAGAR POR NO ACTUALIZAR LOS DATOS PARA OBTENER EL CFDI?

A lo largo de 2022, las empresas solicitaron a los empleados la Constancia de Situación Fiscal del SAT para efectos de actualización de datos e incluirlos en el CFDI 4.0. En caso de que no se haya podido sacar la constancia, no será motivo para preocuparse por el pago del sueldo, ya que no es razón para que se retenga el dinero. El SAT ha aclarado que la factura de nómina es independiente respecto a la obligación laboral