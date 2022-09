Congreso de Durango tendrá todo septiembre para votar tema del matrimonio igualitario

El Congreso del Estado cuenta con todo el mes de septiembre para subir al pleno y votar el tema del matrimonio igualitario, el cual fuera “frenado” por supuestas inconsistencias expuestas durante el inicio de sesiones extraordinarias del pasado 18 de agosto.

En aquella ocasión, se dijo que el tema del matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo, sería enviado a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia para un dictamen en conjunto.

Aunque inicialmente se dijo que de acuerdo al ordenamiento de un juez federal se tenía como plazo el 1 de septiembre para abordar el tema en el pleno, la diputada Marisol Carrillo Quiroga explicó que no debe pesar del mes, de acuerdo al ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No está el tema de descartado, tenemos septiembre más allá del día o una fecha exacta, tenemos septiembre para que tanto la Comisión de Justicia como la Comisión de Derechos Humanos se armonice, se conjunte y podamos subir el dictamen con las firmas que faltaron para que no haya esas inconsistencias”, detalló la legisladora.

Insistió que todo está listo, por lo que aseguró que ya no debe faltar nada, para que el tema no sea abordado a la brevedad en el Congreso.

“No tendría que faltar y no tiene por qué faltar nada y yo estoy en las dos comisiones como vocal y seré vigilante de que no haya por ahí una situación alevosa y letras chiquitas de que no porque para empezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo emitió”, aclaró la diputada.

De no tocar el tema en el mes de septiembre, el Congreso caería en desacato y cada uno de sus integrantes serían acreedores a una sanción.

Carrillo comentó que aun no se tiene una fecha para que sesiones ambas comisión para contar con el dictamen necesario.

“Yo me reuní con el diputado (Ricardo) Pacheco que es el presidente de la Comisión de Justicia y lo veo completamente, más allá de a favor o en contra, totalmente abierto para que se sesione la comisión y este tema pueda salir. Esperando esta semana porque ha habido tomas de protestas, no hemos tenido tiempo para poder fecha”, comentó la legisladora.