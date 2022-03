Conflicto ruso-ucraniano: una mirada íntima

Nacida en Ucrania cuando ésta era parte de la URSS, Marta tiene como lengua materna el ruso. Cuando era niña vivió, en 1991, el cambio de régimen político al disolverse la Unión Soviética. Entonces, su reducida patria se erigió como un país independiente. Sin embargo, desde hace 8 años los límites territoriales de Ucrania con relación a Rusia se han vuelto confusos. Marta ahora vive en Eslovaquia, pero cuenta que varias veces al día las lágrimas le brotan por la tristeza de saber que su madre y demás familiares corren peligro.

Vía Zoom, y aunque ella entiende bien el español, prefirió responder en ruso. El cuestionamiento pretende mostrar una mirada íntima; una descripción del conflicto desde los lazos familiares y de amistad.

Marta asegura que la guerra había iniciado con dinero de occidente: muchos considerarán que es ingenuo pensar que podría ser de otra manera.

-Existe una larga historia en común, tanto cultural como genética, entre Ucrania y Rusia, consideras que el conflicto actual destruye una hermandad; ¿se trata de una guerra fratricida?

Muchos ucranianos y rusos entienden que ésta no es una guerra entre la gente, sino que es una guerra entre políticos. Desafortunadamente, otras personas no la entienden así, por eso surge odio entre la misma población ucraniana. En mi familia, por ejemplo, mis padres no están juntos, mi mamá tiene un segundo esposo que es un nacionalista ucraniano. Mi madre es ucraniana de raíces tanto rusas como ucranianas. Pero su esposo la considera a ella rusa. Y en esta situación de guerra, él dejó de hablarle. También la familia de él ya no se comunica con mi madre. La perciben como si fuera enemiga del pueblo. Aunque mi madre ha vivido toda su vida en Ucrania, ha trabajado en Ucrania, ama Ucrania y se siente ucraniana. Esto es a lo que muchos tememos: al odio entre familia, entre amigos.

-Rusia ha sido una nación marcada por la guerra y eso la hace militarmente muy fuerte: ¿Los ucranianos tienen más miedo de las decisiones que vengan del gobierno ruso o de su propio gobierno?

Antes de esta guerra, que empezó hace unos días, mucha gente temía las decisiones de los políticos de Ucrania. Pero por lo que está sucediendo ahora, todos temen las decisiones políticas de Rusia, de Putin, por supuesto. Creo que ese temor existe en ambos lados; rusos y ucranianos temen a las decisiones del gobierno ruso.

-¿Qué otros temores tienes?

Yo temo que al terminar la guerra el odio surja con mayor proporción. Y sí, son muchos años en que los rusos y los ucranianos han sido como hermanos, pero después de esta guerra las relaciones pueden sufrir cambios que van a provocar el siguiente conflicto. Esto es muy triste y me preocupa más que todo.

TAMBIÉN LEE 'Apoyo a Ucrania y a su pueblo no será con armas'; Sánchez Cordero responde a legisladores de Ucrania

Manifestó que en el país 'no buscamos una carrera armamentista'

-¿La guerra ha debilitado los lazos afectivos?

Esto depende de cada individuo Para mí, algunas veces esto puede suceder, ha sucedido y, desafortunadamente, sucederá. Pero creo que la mayoría entiende que la amistad y la familia son mucho más importantes que la guerra. Conozco situaciones de algunos soldados ucranianos que cuando caen prisioneros soldados rusos, les piden un número telefónico para avisar a sus madres, para que puedan encontrarlos y sepan que están vivos. También existen otros que consideran a todos los rusos como la maldad más grande del mundo; hay un odio enorme, pero esto es muy personal, y no es posible decir, en términos generales, que todos los ucranianos odian a los rusos o todos los rusos odian a los ucranianos; pero existe cierto porcentaje de la sociedad ucraniana, no puedo decir con precisión, que son nacionalistas a ultranza que consideran que toda Rusia representa la maldad, pero no son la mayoría de los ucranianos.

-¿Cuando termine la guerra, cómo vislumbras el cambio que viene, será para bien, para mal?

Esto, de nuevo, es muy particular en cada persona, porque ahora muchísimos rusos (colegas con los cuales estuve en contacto por muchos años) me escriben diciéndome: "No queremos la guerra", "nos avergüenza mucho nuestra política, nuestro presidente". En todo el mundo salen a la calle decenas, cientos, miles de rusos, para mostrar su protesta en contra de la política rusa. Pero hay situaciones, como en mi familia, en que las relaciones realmente se pueden romper. Es como si ya no hubiera un camino de regreso. Repito, ese odio puede prolongarse muchos, muchísimos años y eso es muy lamentable. Puede ser que la guerra termine, pero la guerra interna entre la gente puede prolongarse.

-Es recurrente la palabra odio en lo que me dices, ¿cuál es el origen del odio entre rusos y ucranianos?

Esta situación surgió en la historia de la URSS, decidieron que partes del territorio iban a pertenecer a determinado país. Por ejemplo, las regiones de Lugansk y Donetsk se adjuntaron a Ucrania, en esos lugares vivían solamente rusoparlantes que se identificaba culturalmente más con los rusos que con los ucranianos. Al adjuntarse a Ucrania por muchos años pertenecían a la URSS y en parte a Ucrania, pero el idioma oficial era el ruso. Cuando la Unión Soviética desapareció y Ucrania se convirtió en un país independiente, entonces el idioma ucraniano se estableció como oficial. En algunas partes de Ucrania ese tipo de problemas no existieron, porque no había una presión fuerte. Pero justamente en la frontera de los rusoparlantes con los que hablaban ucraniano, empezaron a surgir muchos problemas. Por ejemplo, en las universidades prohibieron a los profesores enseñar en ruso. Ellos tenían mucho tiempo, 10, 20 o 30 años con todo el material en ruso y fue necesario, de un momento a otro, enseñar en ucraniano. Eso fue para ellos casi imposible, porque los idiomas ruso y ucraniano son diferentes, y quien habla ruso no significa que pueda hablar en ucraniano, muchas palabras son completamente diferentes. La gente no entendía. En una ocasión, fui de vacaciones a Crimea, cuando era todavía parte de Ucrania y una mujer me dijo: "ayúdeme por favor con las tareas escolares", pues su hija iba en el segundo año de primaria y no entendía los libros porque estaban en ucraniano, luego ella no podía ayudarle a su hijita porque no entendía el idioma.

VER MÁS Pentágono confirma que no ha habido ninguna filtración en planta nuclear de Ucrania

La central de Zaporiyia es la mayor de Europa y sufrió un ataque ruso de las últimas horas

En Ucrania hay una parte de la población con orientación nacionalista, y hubo muchos ataques del lado de los hablantes de ucraniano sobre los hablantes del ruso, ellos crearon muchos conflictos, por eso los rusos no se sentían a gusto en el territorio de Ucrania. Por otro lado, era comprensible que en Ucrania el idioma oficial fuera el ucraniano. La presión era muy fuerte, pero todo dependía de las regiones. Se podía hablar con alguien de una región sin problemas, mientras que en otra parte había enormes conflictos. Por ejemplo, en la región de Lvov hay muchos nacionalistas. Allí, hubo un caso de un músico que tocaba en la calle diversas canciones, al comenzar a tocar canciones rusas, se acercaron unos nacionalistas y le obligaron a arrodillarse y por poco lo golpean. Nadie dijo nada, todos pasaban de largo. Como esos casos, muchos. Es así como del lado ucraniano también hubo ataques agresivos sobre la gente común y corriente. Pero eso no era siempre ni en todas partes, todo depende de las personas, dado que el país es grande, hay mucha gente diferente en situaciones diferentes.

-Me platicas del problema de hablar ucraniano o ruso, el concepto de patria, para ti, tiene que ver con un idioma, con una región geográfica. ¿Cuál es tu concepto de patria?

Yo nací todavía en la URSS, entonces para mí la Unión Soviética era mi patria en un principio y por supuesto Ucrania. Cuando yo nací, en los primeros años de mi vida el idioma oficial era el ruso. Sin embargo, se podía escoger a qué tipo de escuela ir, ya sea a una de educación en ruso o una en ucraniano. Yo fui a la escuela rusa y el ruso fue mi idioma materno, ya que mi mamá habla ruso. Yo siempre tomé conciencia de que soy ucraniana, y en ese tiempo no había ningún problema de que hablara en ruso, era normal. En las ciudades, pueblos y aldeas hablaban en su mayoría en ruso. Después, cuando Ucrania se volvió un país independiente, todas las escuelas empezaron a enseñar en ucraniano, yo estuve allá un par de años y me fui. Pero siempre he tomado conciencia de que soy ucraniana. Soy una ucraniana que habla en ruso. Ahora cuando regreso a Ucrania, o regresaba antes de esta guerra, veía que toda la gente empezaba a hablar ucraniano; en los supermercados o en cualquier lugar. Esperaban que yo también lo hablara. Pero, para mí no hubo tal vinculación entre idioma y patria. Yo siempre tomé conciencia de que Ucrania era mi patria, donde yo nací. Amo Ucrania, amo los montes Cárpatos, y por supuesto, me duele mucho lo que ahora sucede. Tengo muchos familiares, amigos y conocidos en Ucrania que están en una situación de peligro.

MÁS INFORMACIÓN Invasión rusa a Ucrania desata el éxodo de más de 1.2 millones de personas

Se va extendiendo desde los países fronterizos, como Polonia y Rumanía, hacia Alemania o República Checa

-El conflicto entre las regiones separatistas con la frontera de Rusia tiene aproximadamente 8 años. Al existir la agresión de los ucranianos hacia las regiones separatistas, ¿cómo han vivido estos últimos ocho años?

Desde hace 8 años ha cambiado mucho la situación en el país. Porque después de la disolución de la URSS fue muy difícil levantar la economía y comenzar a vivir como un país independiente. Ucrania paulatinamente empezó a crear sus empresas y la economía mejoró. Ante esta situación, hubo algunos nacionalistas y cada vez más gente tomaba conciencia de que ésta era Ucrania y que se debía defender por eso mucha gente ha muerto en este conflicto desde hace 8 años. Sobre esto no se hablaba, pero continuamente había acciones militares que provocaban muertes en las regiones separatistas. Conozco personas que vivían en las regiones donde comenzó el conflicto (Lugansk y Donetsk) que huyeron de allí. Otros tantos solo esperaron, no creían que hubiera guerra, pensaron que sería igual a lo que pasó en Crimea, que simplemente vendrían y se los llevarían a Rusia. Para ellos Rusia era un país muy cercano, así que ellos no querían la guerra, era más fácil decir que serían una parte de Rusia. Mucha gente creyó que todo ese cambio sería pacífico como en Crimea, pero desafortunadamente no sucedió así y muchos murieron, esto afectó la situación en todo el país, surgiendo este odio que ahora continúa.

Quiero exponer los momentos que precedieron a esta guerra: Todo comenzó con la llamada Revolución Naranja que sucedió en la capital Kiev, en la plaza Maidan o Plaza de la Independencia que se encuentra en el centro de la ciudad. Dijeron que fue una protesta en contra del poder, pero realmente yo sé por mis amigos, por mucha gente, que esa protesta no fue en contra del poder; sucedió que a muchas personas que trabajaban en empresas trasnacionales les dieron dinero para que fueran a Kiev a la plaza a "protestar". A ellos les pareció normal que sus jefes les pagaran como si fueran a una comisión de trabajo a Kiev, les pagaron la vivienda, les pagaron cada día como si estuvieran trabajando, aunque no trabajaban, simplemente estaban parados ahí, tomando cerveza y platicando con sus amigos. Esa fue la revolución, una revolución pagada por alguien. Y quedó claro que no fue Rusia quien la pagó, sino que lo hizo alguien de occidente. Después, cambió el presidente, entró en funciones otro e inició esta guerra. En general, en este par de años, todo esto está ligado. En ese entonces se dieron pasos que terminaron en el conflicto actual, pero este conflicto venía preparándose desde hace muchos años atrás. Por supuesto, yo no puedo saber cuál es el objetivo final de esta guerra.

-¿La gente común desconoce los verdaderos motivos de la guerra?

Desde hace 8 años, este conflicto fue creado artificialmente. A quienes les pregunto contestan: "Nosotros no sabemos que está pasando". Un grupo es separatista, otro nacionalista, un tercer grupo está con Rusia. Y nadie sabe en concreto qué sucede. Pero nadie quiere esta guerra. Esto no es de gente que defiende su patria y quiere la guerra. Esta no es una situación como en México cuando llegaron los españoles y los mexicanos quisieran defender su patria. Es una situación completamente diferente. Simplemente acá algo pasó y desde ese momento es como si no se entendiera nada.

TAMBIÉN LEE Vladimir Putin, decidido a llevar a cabo hasta el final su plan en Ucrania

El mandatario no ha revelado su plan tras una eventual victoria militar, limitándose a señalar que no habrá ocupación

Parte de la población, en los primeros días de esta guerra, creía que nadie iba a atacar a la población civil (pacífica), pero desafortunadamente esto cambió, están muriendo mujeres, niños, hombres. Las ciudades están cerradas. La madrina de mi hermano se encuentra en una región en la que no puede salir a la calle por temor a que le disparen. La situación es muy mala, y si la gente creía que no iban a atacar a la población civil, está claro que sí la atacan.

-¿Hay algo que quieras resaltar?

Mucha gente cree que no habrá tanto odio y que, incluso en esta guerra, las personas seguirán siendo compasivas, pero está surgiendo la verdadera naturaleza del individuo y algunos solo quieren hacer dinero. Ahora casi toda Ucrania se quiere mudar a los Cárpatos. Mis padres viven allá y por eso están relativamente seguros. La parte alta de los Cárpatos ya pertenece a la Unión Europea, y muchos, en los Cárpatos, rentan muy cara la vivienda, y otros lo dan gratuitamente, otros piden mucho dinero para trasladarlos allá, y otros lo hacen sin cobrar. Muchos odian a los rusos y ni una palabra en ruso se permite decir. Otros, por el contrario, entienden que todos somos personas y que debemos apoyarnos unos a otros. Que los rusos que mueren también tienen padres. Los soldados no tienen elección, simplemente les dan órdenes de ir a matar o de lo contrario los matan; ellos son como todos. Yo creo en la gente, pienso que la guerra se frenará y no se prolongará por mucho tiempo.