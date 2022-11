Confirman visita de srio. de Gobernación

El gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que este martes estará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el Congreso de Coahuila. Señaló que le interesa mantener el diálogo con el gobierno federal, pues aseguró que siempre se ha comportado de manera institucional.

"Puedo estar o no de acuerdo con las políticas públicas que ellos mantienen, sobre todo en nuestra entidad, pero nunca he roto la relación, sobre todo en materia de seguridad, o de quien lleva la seguridad interior del país, entonces, sí me interesa dialogar con él, establecer acuerdos, seguir en comunicación, que no se rompa esa comunicación y que las aspiraciones de cualquiera de los miembros de la 4T, sobre todo si son funcionarios, no vengan a romper el orden institucional", expresó.

En concreto, se refirió a Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, quien ha visitado la entidad los fines de semana como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura.

"No puede ser que un subsecretario esté hablando de medio mundo aquí porque quiere ser aspirante, además de que no son los tiempos, rompe el orden institucional, porque yo le puedo contestar, no le contesto porque se quiere subir al ring y para qué lo subo", dijo Riquelme Solís.

Consideró que la seguridad es una prioridad de la Nación, una cuestión de Estado y cuando se es hombre de Estado, se es institucional, por lo que opinó que "yo creo que eso ha sido la falla". Indicó que tocará este tema con el secretario de Gobernación, sin aludir a nadie, pues le interesa que no se rompa la comunicación que debe tener el Ejecutivo del estado con el gobierno federal por cuestiones de este tipo, y sobre todo, que no se trastoque la paz y la tranquilidad de la entidad.

El gobernador dijo que tiene seis meses que no habla con Mejía Berdeja, a pesar de los hechos violentos que se han registrado en el norte, por lo que desconoció que colaboración tenga en materia de seguridad con Coahuila.

El mandatario señaló que se reunirá en breve con los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León, por el tema de seguridad, más ahora que cada semana se ha tenido algún intento de hombres armados que forman parte de grupos delictivos por ingresar al territorio coahuilense.

"Nosotros seguimos trabajando y realmente sí hay coordinación con las regiones y zonas militares del Ejército Mexicano, que son colindantes, pero la coordinación que debe haber es con las Policías Estatales", expuso. Dijo que se tiene este refuerzo de manera permanente, e incluso con vigilancia aérea.

Indicó que cada región tiene su estrategia en seguridad, por lo que en La Laguna está activo el Mando Especial, donde cada corporación conoce su función y ha tenido muy buenos resultados, pero también existe coordinación con los cuarteles y el Mando en la región Sureste, además de que se tiene una estrategia ante la colindancia con Zacatecas y otra con Nuevo León.