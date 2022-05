Confirman de nuevo registro de candidata a Gómez Palacio

De forma unánime, el viernes por la tarde, en sesión pública el pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED), que a su vez confirmó el registro de la candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio por la coalición Juntos Hacemos Historia, Betzabé Martínez Arango.

Lo anterior, luego de determinar que sí cumple con el requisito de residencia efectiva para contender al cargo.

La sesión estuvo encabezada por Gabriela del Valle Pérez, magistrada presidenta; así como por Sergio Guerrero Olvera, magistrado, y el secretario en funciones. Omar Delgado Chávez, quienes participaron vía remota en la sesión celebrada la noche del viernes.

"La residencia efectiva no se tiene por el solo hecho de establecer el domicilio en un determinado lugar, tampoco el establecimiento de un domicilio es determinante para presumir que se tiene el ánimo de residir en el elemento constitutivo... En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia", fue el acuerdo al que le dio lectura.

SEGURA Y FIRME

"Aquí está su candidata de Morena a la Presidencia Municipal", fue el mensaje que mandó Betzabé Martínez Arango, a quienes tenían alguna "duda", esto tras darse a conocer la resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que confirma su candidatura.

"Yo siempre me he sentido muy segura y firme, más bien el mensaje es para los que tenían duda, aquí estoy como candidata, dispuesta a acabar con la corrupción, dispuesta a la renovación de Gómez Palacio y vamos a ganar", recalcó Martínez Arango.

A ese grupo que se mantenía dudoso, los llamó a unirse al que llamó el "equipo ganador", sobre todo a los jóvenes.

"Personalmente por estar creyendo una idea que no tiene caso, vénganse a este proyecto ganador, en donde Morena tiene las puertas abiertas para absolutamente todos... si queremos realmente hacer un cambio en el municipio, que sabemos que de la mano de Morena, con esta gran amiga, Marina Vitela, tenemos está única oportunidad y es ahora o nunca donde seremos Municipio, Estado y Federación de Morena, que sin duda alguna nos va a dar un gran resultado".

Martínez Arango consideró como desgastante el tema y comentó que la política no son los intereses personales, "es acercarte a la gente, ver cómo mejoramos la calidad de vida..."-

Al ser cuestionada si integrarían al grupo de morenistas que ha impugnado en reiteradas ocasiones su candidatura, dijo que no era una decisión personal.

"Morena somos un grupo, somos un equipo que vamos por el mismo proyecto, más bien hay que tener muy claro cuáles son los ideales para estar dentro de Morena, que es no robar, no mentir, no traicionar, en todo momento estar pensando en el pueblo; aquí no es una decisión personal, es una decisión de una comunidad", aclaró.