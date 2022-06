Confirman auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, exmando de Policía Federal

Un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión que un juez dictó contra el exmando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por el delito de tortura en agravio de familiares del líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", Israel Vallarta Cisneros, preso en el penal del Altiplano.

Por lo que, deberá permanecer recluido en el penal del máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Toda vez que el juez de la causa sostuvo que "en la especie quedó demostrado a título de probable que el justiciable el día y en el lugar de los hechos autorizó a terceros (servidores públicos a su mando) infligir dolores y sufrimientos físicos y psicológicos a las víctimas", el órgano jurisdiccional consideró infundados e inoperantes los agravios del exdirector de Seguridad Regional de la entonces Policía Federal, desaparecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Determinó que resultó apegado a la legalidad que se le declarara probable responsable de la comisión del delito de tortura, al haberse constatado en su totalidad los elementos del cuerpo del delito atribuido al exservidor público, máxime que "para el dictado de auto de formal prisión, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indubitable la plena responsabilidad de aquél, sino que requiere únicamente que los datos arrojados por la averiguación previa, sean bastantes para comprobar las categorías procesales".

La defensa de Cárdenas Palomino argumentó que "no es casualidad que la denuncia contra su cliente se haya presentado con posterioridad a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Florence Cassez, y por ello la intención sea alegar que la detención de sus hermanos no fue real o en los términos en que sucedió, sino que existió un montaje como en el citado caso. No obstante, el tribunal declaró infundado e inoperante dicho agravio.

A Cárdenas Palomino se le acusa del delito de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de Sergio Cortes Vallarta y Eduardo Estrada Granados, presuntos integrantes de la banda de Los Zodiacos, quienes fueron detenidos el 27 de abril del 2012.