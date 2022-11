Confianza total en Guerreros Sub-16

Motivación al máximo hay en la filial juvenil Sub-16 de Santos Laguna, previo al encuentro único de semifinal de la categoría, que sostendrán el próximo sábado por la mañana en Metepec, Estado de México, frente a los Diablos Rojos del Toluca.

El desempeño mostrado en la eliminatoria de cuartos de final frente al Cruz Azul, al cual golearon 4-1 en el TSM, fortaleció el ánimo del plantel albiverde, que mantienen la convicción de estar a la altura de cualquier desafío que se les presente.

El capitán santista Alejandro Partida señaló: "Una victoria como la del pasado sábado nos viene demasiado bien en el tema anímico, nos da muchísima seguridad y confianza, nos hacer ir a los demás partidos con la certeza de que podemos repetir lo que hicimos. Ya sea aquí o fuera de nuestra casa, estamos para hacerle frente a cualquier rival".

Confesó que lo que más le gustó ante los celestes, fue la disposición de todo el equipo para afrontar el partido, ya que lo hicieron con la mayor responsabilidad y con toda la seriedad que ameritaba la eliminatoria.

"Me quedo con el compromiso que demostramos para dar nuestro mayor esfuerzo y contribuir al resultado" y del mensaje previo a la siguiente prueba platicó: "Decirles a mis compañeros que no hay presión, somos un equipo con talento de sobra y mucha calidad por lo que no debemos estar nerviosos, no tenemos por qué estar presionados, solo debemos ser lo que hemos venido siendo durante todo el torneo, ya pusimos la vara alta y no hay que bajarla"

En cuanto a la estructura e infraestructura del club, advirtió que es muy bueno el apoyo que les brindan, ya que los respaldan en todas las situaciones que se les presentan en todos los ámbitos, ya sea personal, académico, psicológico y deportivo."Nos brindan de muchísimas facilidades para temas de recuperación, rehabilitación, físicos… todas las necesidades están muy bien cubiertas, la verdad es que no nos falta nada", comentó.