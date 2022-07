El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló que dependerá del Gobierno de Coahuila el siguiente paso para concretar mayores pasos de avance respecto al Metrobús Laguna, tema del que reiteró que la administración a su cargo estará atendiendo en lo que corresponda y siendo "factor de unidad", de forma que se pueda poner en marcha de acuerdo a lo planeado por la autoridad estatal.

Fue durante este jueves que El Siglo de Torreón cuestionó al mandatario respecto a los temas del transporte público, especialmente el posible aumento de tarifa y que piden transportistas, así como la puesta en marcha del Metrobús, mismos que han sido ligados por los propios concesionarios para que puedan resolverse de parte de la autoridad municipal en el corto plazo.

¿Confía el alcalde de Torreón en que el Metrobús esté listo este año?

"Yo confío en que se dé, yo espero que sí, todo lo que te puedo decir es que indiscutiblemente todo lo que tengamos que hacer nosotros para que esto se dé a la brevedad posible, sin ponerle fecha, que yo es algo que he estado comentando reiteradamente desde la llegada (a la administración), creo que habremos de ponerle fecha en el caso nuestro, ya cuando tengamos la certeza en todos los sentidos ¿hoy qué digo? que nosotros, Torreón, va a poner todo lo que esté de su parte, para que este mecanismo se lleve lo antes posible".

El alcalde de Torreón también se refirió al análisis sobre el Metrobús Laguna que iba a tenerse en la pasada reunión del Subcomité de Salud de la Laguna, realizada el lunes de esta semana, diálogo entre las partes involucradas que finalmente no terminó por concretarse debido a que se tenían pendientes de información de parte del Gobierno de Coahuila, de forma que se aplazó para la próxima semana.

El alcalde Cepeda señaló que se ordenó la realización de 3 estudios diferentes para el tema de la tarifa del transporte. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Aquel día el propio Gobierno de Coahuila, mediante su oficina de Comunicación Social, informó a la prensa que no habría información al respecto del Metrobús Laguna, que el tema habría de ser tratado próximamente dentro del mismo esquema del Subcomité de Salud.

"No (se revisó el tema), lo comentó el gobernador, que por un tema de información lo iba a posponer ya el tema de desdoblar esa información, no traigo yo la fecha, él trae la agenda en el caso del estado, nosotros insisto, cuando ocupan la participación de Torreón siempre hemos estado ahí y vamos a estar ahí... Nosotros nada más estamos con temas de empatar las líneas de alimentación, las tarifas, homologar tarifas porque yo lo comentaba, no podemos decidir una tarifa local cuando ya las necesidades son intermunicipales, por citar un ejemplo solo, entre Torreón y Matamoros, hay parques industriales con proyectos de inversión importantes, traemos 29 proyectos de inversión, en donde los que funcionen, no sé cuántos vayan a decidir, pero al final sí va haber algunos y eso nos permite también que tengan necesidades de transporte, nuevas rutas y tiene que estar interconectado todo".

Respecto al tema de la tarifa en el transporte público, que concesionarios del municipio han pedido que se eleve de 13 a 17 pesos, el alcalde Cepeda señaló que de parte del Municipio de Torreón se ordenó la realización de 3 estudios diferentes, de los cuales solamente queda uno pendiente y que, una vez terminado, podrá tomarse como elemento de negociación de la nueva tarifa.

Señaló que en ese sentido aún no se cuenta con una fecha para reunirse con transportistas y revisar el tema, aunque en todo caso se mantienen a la espera de que termine dicho análisis en próximos días.

"No me he reunido con ellos porque nos falta un solo estudio de recibir, ya tenemos un par de estudios, yo pedí que fueran tres estudios y claro, nosotros nos mantenemos con la apertura del diálogo y de lo que sea, que sea justo, para un servicio digno para los torreonenses y justo también para la economía y el bolsillo de los torreonenses", afirmó Cepeda González.