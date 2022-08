Conductores 'confunden' área de servicio 'pick up' con estacionamiento para camionetas

La confusión de varios conductores los ha llevado a protagonizar un video viral en redes sociales, pues los expone 'confundiendo' un área de 'pick up' para recoger pedidos con un estacionamiento exclusivo de camionetas.

El video que ya suma más de un millón de reproducciones, fue grabado por un hombre que muestra las secciones de un estacionamiento de una plaza en Guadalajara, destacando el área para motociclistas y a su lado el apartado para recoger pedidos por medio del servicio 'pick up' de Amazon.

Sin embargo, al parecer muchos piensan que el área es para el uso exclusivo de las camionetas modelo Pickup, tal como se muestra en las imágenes donde se ven por lo menos a cinco vehículos de dicho estilo.

"Esta parte tiene en el piso 'pick up', dice 'Urban center pick up', eso es que la gente puede recoger el mandado que hace el pedido de Amazon o que puede hacer el pedido para Fresko, pero como dice 'Urban center pick up', aprecien la cantidad de Pickup's que están estacionadas", dice el hombre en el video sin poder evitar reírse ante el error de los conductores.