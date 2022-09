Conductor vuelca su vehículo por perseguir a otro en Saltillo

Un hombre volcó su vehículo la madrugada de este miércoles en Saltillo, por perseguir a otro que minutos antes había atropellado a un motociclista, por lo que perdió el control del volante luego de que le cerraran el paso, quedando sobre el pavimento varias cervezas destrozadas.

Se trata de Cruz “N”, quien conducía un Nissan Versa, cuando al transitar por la colonia Mirasierra, vio como un motociclista fue embestido por un vehículo, mismo que de inmediato huyó del lugar a fin de evadir su responsabilidad.

(Foto: ISABEL AMPUDIA / EL SIGLO COAHUILA)

Al percatarse de la situación, decidió perseguirlo, fue por la lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la calle Madre Selva, en la colonia Valle de las Flores, cuando al intentar darle alcance, el conductor del vehículo responsable le dio un cerrón, ocasionando que Cruz perdiera el control del volante, para posteriormente volcar y caer su vehículo sobre la lateral.

Luego de que el Versa volcara, impactó la reja de un domicilio, mientras que de la cajuela salieron expulsados varios cartones de cerveza, quedando sobre el pavimento botellas rotas y el líquido derramado.

(Foto: ISABEL AMPUDIA / EL SIGLO COAHUILA)

Propietarios del domicilio una vez que auxiliaron al joven, pidieron la presencia de autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar oficiales de Tránsito de la Policía Municipal.

Mientras tomaban conocimiento de los hechos, el joven fue dictaminado y el resultado fue que no se encontraba bajo los efectos del alcohol, además de no sufrir lesiones que pudieran poner en riesgo su vida, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

(Foto: ISABEL AMPUDIA / EL SIGLO COAHUILA)

Con ayuda de una grúa el vehículo fue trasladado a un corralón, además de llegar a un acuerdo con los habitantes del hogar afectado, a fin de llevar a cabo la reparación de daños correspondientes.