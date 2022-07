Condenan crimen de médico pasante

El médico pasante Erick Andrade se encontraba prestando sus servicios en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, Durango.

GÓMEZ PALACIO- Autoridades estatales, sindicales, amigos y ciudadanía en general, han condenado el asesinato de Erick Alan Andrade Ramírez, joven pasante de medicina, quien se encontraba prestando sus servicios en el Centro de Salud del municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, condenó lo sucedido.

"Condeno los hechos en los que se privó de la vida al joven Erick, al asistir a un paciente en un consultorio médico en el Salto, Pueblo Nuevo. Mi respaldo y solidaridad a su familia y al gremio médico. Seguiremos con las investigaciones para dar con él o los responsables".

Erick Alan Andrade Ramírez, tenía su domicilio en el fraccionamiento Guadalupe, de la ciudad de Durango, pero realizaba sus servicios de pasantía en Pueblo Nuevo.

De acuerdo a información de la Fiscalía de Durango, testigos notificaron que alrededor de las 5:00 de la tarde del viernes, tres vehículos, en los que viajaban entre ocho y nueve personas, arribaron a la clínica, con dos personas que se encontraban en aparente estado de intoxicación por consumo de sustancias psicotrópicas, buscando que se les brindara atención médica.

En primera instancia, fueron revisados por el área de enfermería, para después pasar con el doctor Andrade; en cierto momento, ambos sujetos comenzaron a discutir, y uno de ellos sacó un arma de fuego.

Tras varias detonaciones, personal de la clínica acudió al lugar, donde se percataron que el joven pasante de medicina había sido atacado, quedando sin signos vitales en el lugar; los sujetos huyeron del lugar.

EXIGEN JUSTICIA

Ante el lamentable hecho, la secretaria general de la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Rafaela Zapata, se unió a las exigencias de justicia.

"Lamentamos los hechos violentos ocurridos este viernes por la tarde, en los cuales nuestro compañero médico, Erick Andrade Ramírez perdió la vida, condenamos este tipo de situaciones que atentan contra la seguridad de todos los trabajadores del Sector Salud en la entidad.

Pedimos a las autoridades estatales que lleven a cabo las acciones necesarias para poder dar con el paradero del o los presuntos responsables de este crimen que nos alarma a todos. Durango merece que sus ciudadanos tengan tranquilidad y seguridad en su persona y bienes".

"Indignante lo que sucede en nuestro país... A tan solo 15 días antes de culminar este difícil año, en el que lo único que has hecho es servir a la comunidad, algo terrible y bestial te sucede: mientras estás en las instalaciones del humilde y arcaico hospital, te llega un paciente a urgencias en aparentemente estado toxicómano, el cual después de brindarle consulta decida sacar un arma de fuego y dispararte a sangre fría, solo por el simple hecho de que no le parece tu método resolutivo, dejándote sin vida. El único error de Erick... fue servir a una comunidad que no lo merece..." fueron algunas palabra de compañeros del joven, para quien exigen justicia.

MARCHA EN SILENCIO

Compañeros de profesión de Erick convocaron ayer a participar en una marcha en silencio.

El llamado es para todo el gremio del sector Salud, a que participen en la marcha que se desarrollará este domingo 18 de julio a las 16:00 horas.

El punto de partida será en la réplica de la Torre Eiffel en Gómez Palacio, de donde saldrán con destino a la Plaza Mayor de Torreón.

A los participantes se les pide acudir ya sea con su uniforme o con su bata blanca.

Organizan la Asociación Estudiantil Médica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como alumnos de la Universidad Autónoma de Durango, de donde estaba por egresar, entre otras instituciones.