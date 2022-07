Condecoran a Anaidita en Las Vegas

Al sur de Las Vegas Boulevard se encuentra el famoso letrero en el que puede leerse a través de llamativas letras, "Welcome to Fabulous Las Vegas", y sí, la llamada "Ciudad del Pecado" le dio la bienvenida a Anaidita y de qué manera.

La cantante de cumbia recibió el pasado miércoles 13 de julio su Estrella en Las Vegas, Nevada (Sumándose a artistas como Los Tigres del Norte o Jenni Rivera) y además las autoridades de dicho lugar oficializaron la citada fecha como el Día de Anaidita.

Los medios más importantes del país estuvieron en el evento celebrado en un famoso hotel de Las Vegas y por supuesto EL Siglo de Torreón no podía faltar.

Autoridades de Las Vegas le dieron ambos reconocimientos a Anaidita en un acto en el que la música de mariachi armonizó la ceremonia, dándole ese toque especial mexicano.

Acompañada de sus hijos, fans y amistades, la cantante reía y lloraba de tanta emoción que la albergaba en ese momento y que compartió en entrevista exclusiva con "El Defensor de la Comunidad".

"Estoy muy contenta porque por fin me dieron mi Estrella en el Paseo de Las Vegas y además se proclamó el 13 de julio como el Día de Anaidita", externó entusiasmada.

A la artista, quien tuvo la oportunidad de cantar junto a Armando Manzanero el tema Esta tarde vi llover, se le veía contenta en todo momento y no era para menos por las distinciones que obtuvo.

"Me dieron una Estrella para llevármela a la casa y la que se instalará en el Paseo de la Fama está enorme, quedará ubicada afuera del Hotel París, frente a las fuentes danzantes del Hotel Bellagio. Qué gusto y qué emoción, la verdad".

La artista reveló que algo que le da bastante orgullo es que es la primera mujer del género de cumbia que logra tales hazañas.

"Soy la primera mujer cumbianbera que recibe la Estrella y obtiene su propio día porque de otros géneros del mismo regional han tenido sus estrellas intérpretes como Jenni Rivera.

"Ojalá vengan muchas más mujeres y también chicos. No dejen de soñar, si hacen las cosas de corazón, de corazón les llegarán muchas cosas".

Durante la charla, Anaidita mencionó que se encuentra infinitamente agradecida con los laguneros porque han sido parte de su trascendencia en los escenarios.

"Adoro a los laguneros. Siempre que voy me reciben con mucho cariño. Estoy feliz de que formen parte de mi vida. Sin el apoyo de la Comarca Lagunera, me faltaría un pedacito de mi corazón. Vamos a seguir echándole ganas para seguir haciendo más música".

En ese sentido, la intérprete de La robamaridos mencionó que en La Laguna hay muy buenos exponentes de cumbia como Tropicalísimo Apache o los Chicos de Barrio.

"Estaría genial poder trabajar con grupos de la Comarca. Hemos compartido el escenario en conciertos. La cumbia nos alegra la vida, así que hay que continuar realizando música".

Por otro lado, Anaidita mencionó que, "aquí no para la cosa", ya que ella no para de trabajar.

"Viene un dueto con Los Invasores de Nuevo León, donde resalta el sello del grupo y del mío. Será una fusión tremenda que seguramente les va a cantar. Se trata de un tema inédito que muy pronto daremos a conocer, posiblemente en un mes". La artista fue clara en decir que ella no se fija en los proyectos de los demás, pues su competencia es con ella misma.

"Mi propia competencia soy yo. Yo soy la que me tengo que demostrar que puedo hacer más y más y más. No hay que querer pisar a nadie para poder subir".

En familia. Anaidita estuvo acompañada de dos de sus hijos.

La artista manifestó que en su búsqueda por poder conectar con la gente por medio de su música, le ha valido perderse momentos familiares, sin embargo, sus hijos han sabido entenderla y comprenderla.

"Desde los 5 años me he ganado la vida trabajando. Yo nunca fui de ir a piñatas o de salir con mis amistades porque estaba laborando. Yo soy como los doctores si cumplo años, es Navidad o Día de las Madres, y me sale trabajo en una de esas fechas, yo voy a trabajar.

"Considero que lo que más he sacrificado en mi vida es tiempo con mis hijos y bueno también me ha pasado, que cuando estoy por salir al escenario, me han hablado para darme una mala noticia y me he tenido que tragar todo, salgo a cantar y terminando, es cuando ya he podido llorar".

A detalle

Más de Anaidita:

*Comenzó a cantar a los 5 años de edad.

*Desde entonces se integró a diversos grupos y luego emprendió su camino en solitario.

*Tiene éxitos como La robamaridos, La loba y recientemente lanzó una versión de Como yo te amo.

*En julio de 2017 recibió la presea Diamante de Las Vegas.

*Ha destacado no solo en México sino también en otros países de Latinoamérica.