Concluye jornada de vacunación a menores de 5 a 11 años en Torreón

Este miércoles 6 de julio concluye la Jornada de Vacunación contra la COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años del municipio de Torreón. En este sentido, la Secretaría del Bienestar aclaró que en el último día de inoculación únicamente se vacunará a los menores cuyo apellido paterno inicia con las letras V, W, X, Y, Z, tal y como lo marca el calendario según orden alfabético.

Las y los menores que por algún motivo no pudieron acudir en la fecha que les correspondía, deberán esperar a que se anuncie una nueva convocatoria, señaló la delegada regional de los Programas para el Desarrollo, Cintia Cuevas Sánchez. "Lo que ha pasado en otras jornadas es que la gente se espera hasta los últimos días y las personas que sí están convocadas, que sí les corresponden esos apellidos, ya no alcanzan vacuna. Quienes no hayan acudido por cualquier motivo, les pedimos que estén atentos a otra jornada de rezagos", apuntó.

El Gobierno de México dio a conocer que del 27 de junio al 4 de julio, se han vacunado a 48 mil 004 niños y niñas de 5 a 11 años de Torreón. El primero de julio fue el día en el que se aplicaron más dosis, con 11 mil 330 a los apellidos L, M y N. Le siguió el 29 de junio cuando se atendió a las letras E, F y G aplicando 10 mil 218 dosis. El 28 de junio se aplicaron 8 mil 608 dosis pediátricas de Pfizer/BioNTech a niños y niñas con las letras C y D y el 4 de julio se vacunó a 6 mil 339 niños y niñas con las letras O, P y Q. El 27 de junio cuando se atendió a las letras A y B se aplicaron 5 mil 930 biológicos mientras que el 30 de junio cuando se atendió a las letras H, I, J y K se administraron 5 mil 579 dosis.

Los niños y las niñas han sido vacunados en modalidad peatonal en el campo militar y en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como en Drive-thru en el Hospital General, ubicado a espaldas del Manto de la Virgen.

LLEGAN MÁS VACUNAS A COAHUILA

En todo el estado de Coahuila, Torreón fue el municipio donde arrancó la vacunación a dicho rango de edad. En un primer embarque, la Federación envió a Coahuila 54 mil dosis pediátricas de la vacuna de la farmacéutica de Pfizer/BioNTech y recientemente arribó a la entidad un segundo cargamento con más de 40 mil dosis, según informó ayer el secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez.

Prevención

Importancia de la vacunación.

* Las vacunas son fundamentales para prevenir la hospitalización y las consecuencias mortales de las enfermedades infecciosas como el virus SARS-CoV-2.

* 'Estar vacunados no significa que podamos dejar de lado las medidas de precaución y ponernos en riesgo a nosotros mismos y a los demás, sobre todo porque todavía se está investigando en qué medida las vacunas protegen no solo contra la enfermedad, sino también contra la infección y la transmisión', señala la Organización Mundial de la Salud.