Con votación dividida aprueban en comisiones estado financiero de junio en Torreón

En medio de una votación dividida y con diversos reclamos de parte de la oposición, fue que la Comisión de Hacienda en Cabildo de Torreón aprobó el estado financiero de junio pasado, esto mediante sesión realizada este miércoles por la tarde en el edificio de la Presidencia Municipal.

Los ediles analizaron los detalles correspondientes al estado financiero del mes pasado, en el cual detallaron los destinos financieros de diversos rubros, en los cuales los ediles de la fracción del PRI destacaron la “responsabilidad” administrativa, así como la “claridad” en la aplicación de los recursos de las diversas acciones municipales.

Se informó que aún no se ha contraído deuda pública, además de que la recaudación de ingresos aumentó en un 12.7 por ciento con respecto al mismo mes de 2021, es decir, unos 100 millones de pesos más disponibles para la realización de mejorar a la infraestructura pública o los servicios a la ciudadanía.

De la misma forma la Tesorería de Torreón dio cuenta de una nueva reducción en el rubro de los Servicios Personales, misma que se estimó en unos 13 millones de pesos.

No obstante el tema financiero derivó en una discusión de parte de ediles de Morena y del PAN, quienes en su papel de oposición reclamaron por el hecho de recibir la información correspondiente apenas el pasado lunes, lo que no permitió un análisis detallado de todos los rubros financieros y, por ende, no se pudieron tomar las determinaciones necesarias en términos de aprobación de la gestión.

Ante dicho panorama los ediles de oposición optaron por mostrar su rechazo y votar en contra del punto discutido, no obstante la totalidad de los ediles del PRI votaron en un sentido positivo y lograron la mayoría, lo que generó que el acuerdo pase al Cabildo de Torreón para su consideración, votación y en su caso aprobación durante la próxima sesión ordinaria.

Cabe recordar que durante las últimas sesiones de Cabildo la fracción del PAN ha mostrado su rechazo a la gestión financiera de la presente administración, así como de la forma en la que se les presenta la información desde las propias comisiones, el tema además se ha ventilado de forma reiterada de parte de la regidora Alma Fong.