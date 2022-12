Con seguro, solo 2 % de los hogares

Aún es baja la contratación de seguros para casa habitación en Durango, lo que implica un gran costo en caso de siniestros como la explosión que se registró hace unos días en el fraccionamiento Paso Real y que afectó varias viviendas.

"En Durango únicamente el dos por ciento de las casas habitación tienen un seguro y ese tipo de seguro que tienen es porque cuentan con algún tipo de crédito hipotecario y les exigen tener un seguro, les condicionan", estableció la presidenta nacional de mujeres de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Mónica Gutiérrez.

Este dos por ciento equivale a unas mil 700 casas, "porque inclusive los fraccionamientos residenciales no cuentan con un seguro tampoco. El siniestro que tuvimos hace días muy fuerte de explosión, pues no tenían un seguro y aquí pues los daños son cuantiosos y aparte de la responsabilidad civil que para los afectados de las demás viviendas desde donde se originó el siniestro, pues también eso es responsabilidad del propietario", lamentó.

POCA CULTURA

Y es que, en el estado es muy baja la cultura de la prevención, además de que se cree que es muy caro, pero enfatizó que es mucho más costoso no tener seguro, "nos falta mucho en Durango aún porque no tenemos cultura, ni siquiera para asegurar nuestro vehículo que es un arma latente, un peligro latente, entonces los demás conceptos pues ya no los aseguramos, nuestras empresas, nuestra casa habitación, igual nuestros gastos médicos, nuestra salud y aparte, pues son tipos de seguros que son accesibles de contratar y son sencillos y que nos cuidan mucho el patrimonio (...) Es muy barato, un seguro de casa cuesta como el uno por ciento del valor de la casa", estableció en entrevista.