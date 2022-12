Con nuevo look, Kim Kardashian recibe la Navidad

Kim Kardashian está de vuelta, aunque la realidad es que nunca se fue, pero así fue como ella denominó su "regreso", pero no precisamente frente a los reflectores, los que nunca ha abandonado, sino a su característica cabellera oscura, pues desde hacía meses se mantenía con el cabello rubio y, ahora, luce así de espectacular.

Kim K también dio la bienvenida a la Navidad ¡y de qué manera lo hizo!, pues la empresaria no solamente utilizó un vestido brillante que deslumbraba a cualquiera que se le acercase, pero no solo por lo bien que le lucía, sino porque el color plateado brillante de su atuendo producía un efecto cegador.

Sin embargo, el bello vestido con que recibió a la Navidad no fue lo que más impactó a sus seguidores, pues ya no es una sorpresa verla utilizar outfits que imponen moda y se vuelven tendencia por el simple hecho de que Kim los vista, lo que se robó las miradas fue su cabellera que, de una publicación a otra, dejó de ser rubio y volvió a su tonalidad habitual.

Desde hacía siete meses que la estrella de reality shows se tiñó el cabello de un rubio platinado, a propósito de su paso por la Met Gala, pues la temática de este año; In America: An anthology of fashion, se buscaba estudiar la evolución de la moda de Estados Unidos a lo largo de los años, por lo que Kim pensó en grande y recurrió a utilizar el vestido de Marilyn Monroe con el que le cantó al expresidente John F. Kennedy el día de su cumpleaños 45.

Para ello, la socialité no solo tuvo que bajar una cantidad considerable de peso en muy poco tiempo para que el vestido de la diva de Hollywood le quedara, también tomó la decisión de pintarse el cabello para hacer un tributo entero a Monroe; sin embargo, Kim K quiso darle un toque renovado, acorde al tiempo actual, por lo que optó por un rubio platinado.

Y aunque el resultado fue espectacular, Kardashian y su estilista tuvieron que pasar 24 horas sometiendo a su cabello a diferentes procesos químicos para obtener el decolorado idóneo y uniforme que requería para obtener el rubio platinado que presumió por meses y que la hacía sentir segura y muy sensual, como llegó a revelar en diferentes entrevistas.

Cuando Kim se tiñó el cabello, los tiempos coincidieron con la época que emprendió una relación con Pete Davidson, por lo que parecía ser una etapa completamente renovada para Kim, quien había dejado atrás un matrimonio muy complicado a lado de Kanye West.

Fue hace apenas un mes, aproximadamente, que Kim volvió a teñirse el cabello y aunque aún se trataba de un tinte rubio, la millonaria optó por una tonalidad más cálida, muy parecida a la que su hermana menor Khloé Kardashian utiliza, por lo que mucho se llegó a decir en redes, en las fotos que posaban juntas, que lucían tan parecidas que daba la impresión de que eran la misma persona.

Pero este look no le duraría mucho, pues desde hacía unos días, Kim K ya había consultado con sus seguidores qué decisión debía tomar; teñirse el cabello nuevamente de rubio platinado o volver a su acostumbrada tonalidad oscura y, la noche de ayer, nos quedó clara cuál fue la decisión que tomó, pues subió una serie de historias en las que presumía su nueva apariencia, para la que recurrió a ondular un poco su cabello, un estilo muy parecido a como se peinaba cuando comenzó a darse a conocer en el reality "Keeping up with the Kardashian".