Con nuevas técnicas, Haidee Aceves se prepara para enfrentar nuevo ciclo paralímpico

La jalisciense Haidee Viviana Aceves Pérez está por iniciar un nuevo reto deportivo: el camino a París 2024, el cual arrancará con la sexta etapa de la Serie Mundial de Para Natación que se efectuará del 6 al 9 de octubre en Tijuana, Baja California, en donde buscará, además de nuevas marcas, poner a prueba el trabajo que realiza con su nuevo entrenador, Fernando Gutiérrez Vélez.

La medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Natación IPC Montreal 2013, compartió sus objetivos y parte del proceso para cumplir con otro ciclo paralímpico.

“Estamos entrenando fuerte porque se aproxima la Serie Mundial; recién me cambié de entrenador y ahora soy parte del equipo Vélez. Estamos aprendiendo nuevas técnicas, entre ellas las de braceo, y adaptándonos a su forma de entrenar”, expresó.

Aceves Pérez vivió un momento complicado en la cita mundialista de Madeira, Portugal, que se celebró este año.

“En Portugal di positiva a covid-19 y lidiar con el encierro en otro país, sin la familia y lejos de todo, fue duro, pero aprendí mucho, porque valoré el competir y nadar. Es algo que traía arrastrando por muchos años que llevo ya en el deporte, pero me di cuenta de que es lo que me sigue apasionando locamente”, aseguró la medallista para panamericana de Guadalajara 2011.

En dicha justa, Haidee Aceves no pudo subir al podio en la competición portuguesa, “me entregué en la semifinal y final como no hubiera un mañana y la verdad fue algo bonito, aunque me hubiera gustado cerrar con una medalla. Me quedé a unos segundos de ganarla en los 200 libres”.

La nadadora tiene su mejor marca de 1:08.66 minutos en los 50 metros estilo dorso S3 y en los 100 libre S3 tiene 2.29.69 como mejor marca de este año.

Con relación a la Serie Mundial de octubre próximo, la nadadora destacó que con dicho certamen inicia su temporada 2023 y qué mejor manera de hacerlo en México en una alberca que conoce.

Aceves Pérez, que desde 2009 forma parte de la selección de Para Natación, competirá en Tijuana en las pruebas de 100 y 50 metros estilo libre, así como el 50 dorso, pruebas fundamentales en su programa de competencias.

Aseguró que su misión es prepararse para quedar entre los 10 mejores del mundo y las cinco de América, a fin de llegar en las mejores condiciones tanto a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 y el Campeonato Mundial de Para Natación en Manchester, Inglaterra, del próximo año.