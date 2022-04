Con John Kerry no se plantearon cambios a reforma eléctrica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su encuentro con John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos, y un grupo de empresarios no se plantearon cambios en la iniciativa presidencial de reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que tras la reunión de duró casi cinco horas, "al parecer se sintieron atendidos y satisfechos" porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias o se vaya estatizar la industria eléctrica.

TAMBIÉN LEE AMLO recibe en Palacio Nacional a John Kerry y empresarios de EUA

"No es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, con agua en las hidroeléctricas, estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta que produzca energía con carbón, tenemos tres plantas: 2 en Coahuila y una en Guerrero y trabajan al 50% de sus capacidad y eso porque mucha gente vive de la extracción de carbón y les estamos ayudando".

El mandatario rechazó que hubo protestas del enviado especial para el Clima de Joe Biden y los empresarios, por el contrario, dijo, se mostraron respetuosos.

Afirmó que se acordó que van a tener más comunicación con los secretarios de Gobernación, Hacienda y Energía.

"No hubo realmente protestas, fueron muy respetuosos, estaba el gerente de Cempra y otros empresarios importantes del sector, se acordó que van a tener más comunicación con los secretarios".