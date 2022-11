'Con falacias no van a lograr subir en las encuestas'; Guadiana responde tras supuesta indagatoria

Tras ser señalado por presunto lavado de dinero, el senador Armando Guadiana reviró las publicaciones y, al mismo tiempo, acusó al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, de orquestar tal campaña debido a su "pasión" de poder, pidiéndole que se relaje y que renuncie para enfocarse en sus aspiraciones en Coahuila.

Este martes, un medio nacional afirmó que Guadiana Tijerina, su familia y su empresa minera, continúan en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada.

Al respecto, el senador respondió que estos señalamientos proceden desde las administraciones de Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, aseverando, además, que la publicación hecha es falsa.

Y en ese marco, Armando Guadiana responsabilizó directamente, aunque sin mencionar su nombre, al subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, a quien le pidió "que se serene, que se relaje", pues "con falacias no va a lograr subir en las encuestas". "Si quiere hacerlo, lo puede hacer renunciando a su cargo y dedicarse a tiempo completo al estado de Coahuila".

Finalmente, Guadiana Tijerina dijo estar exonerado de los presuntos delitos que ahora resurgen y que "no hay absolutamente nada ni me han citado ni absolutamente me han señalado de estos temas".

"Que no se les convierta la pasión de poder, no de querer servir a Coahuila, que esa pasión no se convierta en una obsesión... y que de esta forma busquemos la unidad de Morena para que, en este 2023, después de 95 años, el PRI se vaya del Gobierno del estado de Coahuila. Y que no aprovechen los convenios del Gobierno federal para atacar a los mismos compañeros dentro de Morena", pidió.