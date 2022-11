Con cierre, Yamilet exige atención a caso

Con cinta amarilla y acompañada por un grupo de mujeres, Yamilet Meraz Aguirre, cerró ayer por la mañana, el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes para exigir la judicialización de dos de sus carpetas de investigación por retención y sustracción de menores en contra de su expareja y con ello poder recuperar a su pequeño, ahora ya de tres años de edad.

Fue cerca de las 8:30 horas, que colocaron cinta amarilla en la entrada principal al inmueble ubicado al interior del parque La Esperanza de Gómez Palacio, como se "tomaron" las instalaciones para impedir que los trabajadores pudieran ingresar y con ello ejercer presión para tener un encuentro con la coordinadora del Centro, Arcelia Esparza Alcalá, la cual no llegó al lugar.

Las acompañantes de Yamilet realizaron pintas al lugar con leyendas como "Justicia", "Regresen a Leonel", "Yami no estás sola", como reclamo al caso de la madre, que data del mes de octubre del 2021.

Por un momento, el grupo de mujeres fue abordado por elementos de la Policía Municipal cuando acudieron al sanitario, bajo el argumento de que habían realizado pintas al interior de los baños, lo cual no sucedió. Fue el titular de Ecología, Carlos Rosales, quien intervino para evitar que los reclamos subieran de tono entre ambas partes.

Los uniformados únicamente les retiraron los aerosoles que llevaban entre sus pertenencias.

"Yo nada más le he pedido que judicialice mis dos carpetas de investigación que están aquí, que es de retención y sustracción en contra de mi agresor, estoy denunciando desde el primer día que me lo quitaron, que fue el 24 de octubre del 2021 porque obviamente me lo quitaron de manera ilegal, porque tenía la guardia y custodia desde el 1 de marzo del mismo año", dijo Yamilet, quien reclamó el no haber podido estar con su hijo en los últimos dos cumpleaños.

Además, señaló a la coordinadora del Centro de haber accedido a la entrega de su hijo aún y con el conocimiento de que fue víctima de violencia familiar. "El peor delito que cometió fue el haberme quitado a mi hijo, aún sabiendo de que yo era víctima de violencia familiar, aun sabiendo los antecedentes de mi agresor", recalcó.

Dos horas más tarde de su llegada, Yamilet fue atendida por el Vicefiscal Francisco Ángeles Zapata, quien le pidió esperar y la citó para el día martes, fecha en la que habrá de recibir a representantes de la Comisión de ProVíctima de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con quien ya se presentaron una serie de quejas tras los hechos.

"El tema es complejo, como este asunto se han llevado varios, al final de cuentas se denuncian mutuamente ambos padres, tenemos que resolver de fondo el tema del menor y posteriormente resolver las carpetas de investigación que se originaron con motivo de esa controversia familiar", dijo el vicefiscal.

Así mismo, detalló que existe un juicio familiar en el cual se lleva el tema de la custodia del menor, en donde por un momento se determinó inicialmente la custodia para el padre, después para la madre, y se revocó, "y ese es juicio que se está llevando y hay recursos que se pueden interponer, ese es por un lado, las carpetas de investigación por la comisión de un posible hecho delictivo que ambas partes se han denunciado, pero el juicio familiar es por un lado, que en ese la fiscalía no tiene intervención, es el juez familiar el que va dándole seguimiento puntual", detalló.

Luego de casi cuatro horas, Yamilet liberó las instalaciones del Centro, en espera de que la próxima semana, el Vicefiscal le dé respuesta a sus exigencias.

"Yo nada más espero que me entreguen a mi hijo y que solucionen, porque no les estoy pidiendo nada imposible ni nada que yo no tenga la razón, legalmente el niño tiene que estar conmigo", recalcó la joven madre.