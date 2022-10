Con capilla, agradecen favores a la Santa Muerte en Gómez Palacio

Es única en su tipo en la región Lagunera. Se trata de la capilla a la Santa Muerte, construida hace cuatro años en calle Papiro en el 1904 de la colonia El Amigo en Gómez Palacio. Abril Martínez y Fernando Alanís, son quienes la levantaron en agradecimiento a los favores concedidos por su intercesión. Cientos de devotos han llegado a congregarse en cada uno de sus festejos y este año aseguran, no será la excepción.

Desde el interior de la capilla, que destaca de entre las sencillas viviendas del sector, Abril y Fernando, madre e hijo, contaron su historia, de cómo nació esa fe que aseguran es inamovible y que crece cada vez más.

Abril, quien en su cadena cuelga una imagen de la Santa Muerte, cuenta que su devoción nació hace 20 años. Recuerda ese día con claridad y aún suspira.

"La Santa Muerte llegó a mi vida en una tarde lluviosa que yo tenía mucha necesidad, en ese entonces mis hijos eran jóvenes, y empezó a llover y se mojó la tela mosquitero de la ventana y se formó la Santa Muerte. Yo ya había oído hablar de ella, pero no la conocía. Dije 'si existes ayúdame a que me llegué trabajo', y al otro día llegó, y un trabajo maravilloso, resolví todos mis problemas. Le prometí ser su devota y hasta el día de hoy ella me acompaña, me bendice, me protege, ella es amor, ella es puro amor, es una energía como la vida", comentó con emoción.

Explica que es devota de la Santa Muerte por el hecho de ser humanos mortales. "Dios nos dio dos regalos: la vida y la muerte. Y tanto amo la vida como amo la muerte. Es un evento necesario para trascender, es algo divino porque Dios nos hizo mortales si no nos hubiera hecho eternos. Y la amo porque está al final de nuestros días, es lo que tenemos seguros, como cuando nacemos traemos la vida, es lo segurito la muerte viene igual, son dos vida y muerte".

Otro evento que también refrendo su fe sucedió hace 10 años. Ella es diabética y sufrió de hipotiroidismo, pero para entonces debía inyectarse al menos tres veces al día para mejorar su salud. En un momento dijo, fue tal su malestar, que escuchó que le decía, "ve al mar y sánate, y desde ese día soy sana, ya no me inyecto, sí soy diabética pero controlada", comentó.

También está el caso de su hijo Fernando, quien hace ocho años, le fue detectado un tumor en el cerebelo, el cual le causaba migrañas que incluso llegaron a ser incapacitantes, "era algo que no le deseo a nadie, eran terribles", recordó.

Los médicos que lo revisaron lo enviaron al Hospital de Alta Especialidad del Seguro Social número 71 en Torreón, para que el neurocirujano diera una fecha para su intervención.

Pero al ver sus nuevas imágenes, el tumor ya no estaba. "¿Qué le quito, señora?", recordó abril, las palabras de la especialista.

ORIGEN DE LA CAPILLA

Por estos y otros favores concedidos por su intercesión, fue que se construyó la capilla, la cual asegura, siempre tiene las puertas abiertas para quienes son devotos y no tienen un lugar a dónde acudir.

"Esta capilla la hice pensando precisamente en todos esos devotos que no tienen a dónde ir. Saben que hay muchas formas de pensar, hay gente que lo ve mal, que la ve bien y hay gente que no la puede llevar a su casa porque no todos están de acuerdo y ellos pueden venir aquí. Por eso hice esta capilla, en realidad esta capilla es de ella y es para todos los que gusten venir, siempre está abierta", dijo orgullosa Abril.

De los vecinos dice, siempre han sido respetuosos. Tanto que incluso uno de ellos es cristiano y nunca ha hecho un mal comentario en contra de quienes acuden a este lugar.

"En esta cuadra en particular, todos los vecinos nos llevamos bien. Somos vecinos de 40 años y más, casi todos somos señores adultos, y todos nos respetamos nuestras ideologías. Tenemos unos vecinos cristianos, nunca objetaron nada, ni nosotros con ellos, no tuvimos ningún problema, al contrario, a la gente que es devota le dio mucho gusto, los que no son devotos simplemente respetan", dice.

DE LOS MITOS

Al interior de la capilla, lucen por lo menos 300 figuras de diferentes tamaños e incluso algunas de tamaño real. Muchas de ellas se desconocen cómo llegaron o quiénes las dejaron en este especial lugar

"Muchas Santas sí las hemos comprado nosotros, muchas nos las han regalado, y muchas en verdad no sabemos quién las dejó y otras se han llevado. No nos hemos fijado, a veces sí echo de menos una, pero ya no sabemos si la regresaron después. Llegan muchas también. Las Santas que quieren llegar, llegan y tal vez las que se van son a las que quiere ayudar. Y entonces no lo vemos mal. Si llevan una es porque la necesitan y desea irse con ellos, porque en realidad hay veces que hay Santas que no sabemos quién las dejó", dice Fernando, quien se ha encargado del mantenimiento de este lugar.

"La Santa Muerte mucha gente dice que castiga, que quita la vida, no es verdad, Dios te da la vida, Dios te la quita, y ella solo es un mensajero; manda a la muerte por nosotros porque se murió físicamente, pero trascendemos espiritualmente", explica Abril.

La mujer, asegura que no practica ninguna religión, sin embargo, se dice creyente en Dios Padre.

"Me considero una cristiana independiente, yo pienso que Dios no quiere una religión, yo pienso que Dios quiere una relación directa y estrecha con él, y es mi forma de pensar, amo a Dios por sobre todas las cosas, sin él estoy consciente de que no hubiera nada, es un Dios creador de todo el universo.

Los devotos deben entender que una cosa es ser creyente. Yo también creo en San Judas, en la Virgen de Guadalupe, también en el Divino Niño, en el Niño de Atocha, en el Justo Juez, San Benito, todos los santos son mis amigos; los ángeles y los arcángeles. Eso es mentira que si eres devota de la Santa Muerte no puedes ser devota. Aquí tenemos al Santo Niño de Atocha porque no es verdad que ella se enoja, esas son cosas que la gente ha ido inventando, lo mismo que si no le cumples mata, que castiga, que es vengativa", aclara.

DE LA FIESTA

Para celebrar, como desde hace 10 años, Abril y Fernando tienen preparada una gran fiesta de más de 24 horas.

Aunque en sus inicios fue solo una pequeña imagen de unos 15 centímetros y acompañados por un grupo de ocho personas, ahora son más de 300 las imágenes y cientos de devotos los que se reúnen a celebrar.

La fiesta iniciará el día 1 de noviembre desde las 8:00 de la noche para velar al interior de la capilla con gorditas, pastel, tamales, y cualquier otro platillo que los voluntarios quieran llevar. A las 11:00 de la noche, llega la danza.

Para el día 2, para las 9 de la mañana llega otra vez la danza y de 9 a 11, se reza el rosario. A las 12, llegará el mariachi y para la 1:00 de la tarde, se partirá una piñata para los niños, quienes recibirán bolos y regalos.

Para las 2 de la tarde, se espera la llegada del tamborazo y para las 3, se hará entrega de los 100 kilos de asado que se pretenden entregar, acompañados por los kilos de sopas.

"Más o menos duramos 3 horas repartiendo, a las 7 llega el conjunto, pone la tarima, va a tocar La Arrasadora del Desierto, el baile empieza a las 8 (de la noche), a las 12 se interrumpe el baile y la rifa de regalos para adultos, licuadoras, planchas, tenis, bocinas, porque el baile dura 5 horas", detalla Abril.

El festejo al que se han dado cita hasta mil personas durante toda la celebración, es gracias a los ahorros que Abril y Fernando realizan durante todo el año, aunque también algunos devotos se han sumado. "El evento es totalmente familiar", asegura Fernando y abierto a todo el que desee acudir.

Al interior de la capilla, lucen por lo menos 300 figuras de diferentes tamaños e incluso algunas de tamaño real.

La capilla a la Santa Muerte fue construida hace cuatro años en la colonia El Amigo, de Gómez P.

Abril, quien en su cadena cuelga una imagen de la Santa Muerte, cuenta que su devoción nació hace 20 años. (FERNÁNDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

(FERNÁNDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)