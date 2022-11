Con bloqueo, exige le regresen a sus hijos

Durante más de tres horas, Laura Alejandra Flores, acompañada por varios grupos de mujeres que se unieron a su causa, tomó la caseta La Cuchilla de la autopista Torreón - Saltillo, liberando el cobro de los automovilistas y por espacio de media hora, bloqueó la circulación como presión para tener un acercamiento con las autoridades estatales, a quienes les exige justicia para poder tener de regreso a sus tres hijos.

Se trata de la madre de familia que fuera separada de sus hijos en el 2016, luego de huir de su agresor, quien identificó como servidor público en el municipio de Parras, con quien vivió nueve años de violencia extrema, y con quien pensó en más de una ocasión, que perdería la vida.

Con pancartas con leyendas como: "Basta de violencia institucional", "Justicia para Laura", y Regrésenme a mis hijos", se plantaron ayer alrededor de las 9:30 horas de forma pacífica, liberando el paso a los automovilistas y camiones de carga pesada. Pero al no tener respuesta, cerca de las 11:30 horas, decidieron bloquear todos los accesos.

La liberación de la caseta se dio luego de que se estableciera el compromiso de que sería atendida este jueves. Será el titular de la Unidad de Atención en la región Laguna, David Flores, quien se encargue de atender a Laura Alejandra.

Pese a la respuesta obtenida, la mujer lamentó que sea de esa forma como se obtenga la atención de las autoridades.

Y es que aseguró que su caso no es nuevo para las autoridades del Estado, pues recordó que fue el 5 de noviembre del 2021 que se entrevistó con el gobernador Miguel Riquelme, quien en esa ocasión se comprometió a darle una respuesta a las 5 de la tarde de ese mismo día, hecho que sigue esperando.

Razón por la que dijo no tener la confianza plena hacia la autoridad aunque reconoció que les brindaría el beneficio de la duda.

"No hay confianza, si el gobernador me dijo hace un año, el 5 de noviembre me dijo que me daba respuesta a las 5 de la tarde, entonces de verdad estoy muy desilusionada y no hay nada de confianza, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda, y pues a ver cuál es la postura de ellos, el día de mañana, y se les advirtió que si no daban soluciones inmediatas, nosotros íbamos a seguir tomando las medidas necesarias para lograr el acceso a la justicia", dijo.

Laura reconoció que la toma de la caseta sí fue un peligro para ellas, pues tras el bloqueo que se hizo para ejercer más presión, un trailero se fue contra las vallas y derribándolas, pese a que las manifestantes se encontraban atravesadas. Por fortuna dijo, nadie resultó lesionado.

"El objetivo se logró. El bloqueo, (fue) porque nos estaban ignorando y lo que realmente queríamos era que fuera una vuelta productiva, que se lograra el objetivo, que las autoridades dieran la atención y se estableciera un compromiso", dijo Laura, quien mantiene su lucha por tener a sus hijos de regreso.

Sobre el caso

Por nueve años, Laura vivió violencia extrema al lado de su expareja.

* En el 2016, logró escapar del hogar donde compartía con él en el municipio de Parras.

* Aunque logró salir con sus dos hijos menores, el mayor se quedó con su padre.

* Meses después, el padre de sus hijos no los regresó tras una visita acordada.

* Laura denunció que gracias a las "influencias" de su expareja, perdió la guardia y custodia de sus hijos.