Con apoyo de los laguneros, mamá de Bruno entrega más de 200 cenas en hospitales

Con el apoyo de laguneros que se sumaron a su llamado, Gabriela Macías salió a las calles para hacer entrega de decenas de cenas previo a la Navidad, en agradecimiento a los favores que ha recibido a lo largo de la lucha que emprendió por su pequeño Bruno, quien fuera diagnosticado con Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) hace tres años.

Bastaron algunas horas para que la respuesta esperada se diera. Y es que fue el jueves 16 de diciembre que a través de la página Todo por Bruno en Facebook, expresó su deseo de entregar cenas a las personas más vulnerables, y casi de inmediato el apoyo comenzó a llegar.

Fue así que logró cocinar pollo a la jardinera, con puré de papa, spaguetti así como arroz y guisado verde, para tener dos opciones de cena para los beneficiados.

En total, fueron 250 contenedores los que se entregaron acompañados de refresco y un pan.

Gabriela compartió que fue el jueves a las 5:00 horas que su labor comenzó. Con apoyo de dos personas desconocidas, pero con ganas de ayudar, fue que pudo cocinar lo suficiente para lograr su cometido.

Para las 18:00 horas, partieron rumbo al Hospital de Alta Especialidad del IMS número 71 en Torreón. En el camino, fueron entregando los contenedores, tanto a personas que se encontraban pidiendo unas monedas, como aquellos indigentes que se encontraban en las calles.

Cuando lograron llegar a su destino, entregaron gran parte de la comida, “pero todavía seguía quedando”, dijo. Fue entonces que ella, su hija mayor y otra persona, que acudieron a la Clínica 16 también del IMSS, para entregar otras tantas.

Y al notar que aún quedaban cenas por repartir, decidieron entregarlas en la clínica 46 del IMSS en Gómez Palacio, entre los familiares de pacientes que esperaban a las afueras de la institución.

“La carita de agradecimiento y la sonrisa que nos daban, no tiene precio… es una bendición, fue mucho trabajo, no lo miento… ver el alivio, su tranquilidad su palabra de ‘si no hubiesen venido, no hubiese comido nada’, son tantas bendiciones que recibes que te dejan un sabor de boca bien bonito y te inyectan las ganas de volver hacerlo”, dijo con emoción.

Pero aseguró que no será la única entrega que se realizará una vez al año, sino siempre que sea posible.

“Va ser algo que no haremos año con año sino periódicamente, cada dos o tres meses, siempre que la enfermedad de Bruno lo permita pues es bonito hacerlo en estas fechas, pero es más bonito ayudar más continuamente porque la necesidad no es solo en diciembre sino siempre”, dijo Gabriela.