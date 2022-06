Completamente incorrecto y falso: Luis Fernando Salazar tras ser vinculado a denuncia de presunta corrupción

Después del reportaje publicado por el medio digital Código Magenta, en donde señalaban que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó una denuncia de corrupción con presuntas sumas millonarias en contra del exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, se reveló que el exdiputado morenista de Coahuila, Luis Fernando Salazar, estuvo involucrado. Sin embargo, Salazar, aclaró que es "completamente incorrecto y falso", que se le vincule con este acto de corrupción.

"Me permito aclarar que es completamente incorrecto y falso afirmar que se me haya vinculado en acto de corrupción alguno, lo único que es evidente, es la campaña que Miguel Riquelme ha emprendido en contra de quienes representamos una amenaza a su mandato de corrupción, de mentiras, y cifras alegres, maquilladas, muy lejanas a la realidad de lo que se vive día a día en Coahuila", señaló.

Aseguró que el gobernador, Miguel Riquelme, "está desesperado", porque sabe que "el PRI tiene los días contados en Coahuila". Salazar recalcó que "todos los que se han dedicado a saquear nuestro Estado habrán de pagar las consecuencias de corruptos actos".

El reportaje señala que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó una denuncia de corrupción con presuntas sumas millonarias en contra del exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, se reveló que el exdiputado morenista de Coahuila, Luis Fernando Salazar, estuvo involucrado, ante lo que Salazar aclaró que:

"Cabe señalar que en Casa Sierra Santa, S.P.R. de R.L. es sociedad de producción rural que fue constituida el 11 de noviembre de 2014, y que, dicho sea de paso, desde hace años se encuentra en proceso de disolución. Dicha sociedad fue constituida con el objeto de desarrollar actividades agrícolas relacionadas con el cultivo de la Vid y las parras, sin embargo, nunca se concretó actividad alguna, por ese motivo, desde constitución y hasta la fecha, la sociedad ha declarado anualmente en ceros sus ingresos y egresos ante el SAT".

Agrega que la única aportación ha hecho a dicha sociedad, ha sido para la "constitución del capital social", como "consta en la escritura número 455, expedida por el notario número 31, en la ciudad de Torreón, Coahuila".

Además, señala que la información no es algo nuevo, ya que consta de sus declaraciones patrimoniales y de intereses: "en donde he hecho público y que no hubo ni ha habido cambio o aportación alguna a la sociedad desde su constitución".