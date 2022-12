¿Cómo recuperar las fotos que eliminaste de tu celular?

Seguramente te ha pasado que tomaste o recibiste alguna fotografía y en su momento no le prestaste la debida atención, por lo que procedes a borrarla. Tiempo después te percatas que era algo importante y no sabes qué hacer porque ya la eliminaste de tu celular, pero tranquilo, no todo está perdido.

Este error le puede pasar a cualquiera, y para que no te preocupes si esto te llega a suceder, te decimos cómo puedes recuperar las fotos eliminadas de tu celular con sistema operativo iOS y Android.

Recuperar fotos eliminadas en Android

Iniciemos con el sistema operativo de Google. En los dispositivos más recientes de Android se ha implementado un apartado llamado "papelera" dentro de la galería que ya trae por defecto el teléfono, dentro de esta carpeta se guardan las fotos durante 30 días, y después de este periodo de tiempo finalmente son eliminadas por completo.

Pero si tu modelo no cuenta con esa opción integrada en la galería, entonces la aplicación de Google Fotos te salvará, pues afortunadamente esta herramienta también cuenta con su propia papelera y de igual manera guarda todos los archivos durante 30 días.

Antes de pensar en descargar una aplicación externa para recuperar las fotos, busca bien si la galería de tu celular cuenta con papelera, y es que en algunos casos esta sección se encuentra un poco oculta, por lo que hay que investigar si realmente tiene o no esta función. De lo contrario ten mucho cuidado pues algunas apps que prometen rescatar archivos pueden poner en peligro tu seguridad.

En ese sentido, lee las reseñas de otros usuarios para estar seguro de que la herramienta de recuperación en realidad funciona y, sobre todo, es segura, eso sí, te advertimos que en la mayoría de los casos no se pueden recuperar imágenes con más de 30 días de antigüedad y muchas de las herramientas son de pago.

Recuperar fotos eliminadas en iPhone

Con este sistema operativo es bastante más sencillo debido a que la aplicación de "Fotos" ya incluye por defecto la papelera que resguarda los archivos durante 30 días. Pero recuerda que toda foto eliminada después de este periodo de tiempo no podrá ser recuperada.

Para acceder a este apartado debes dirigirte a la sección de "Álbumes" dentro de la aplicación de "Fotos", al final de esta pestaña encontrarás la carpeta de "Eliminados", basta con seleccionar la fotografía o video que quieras volver a tener y dar clic en el botón de recuperar para que sea enviado de vuelta a la galería en tu iPhone.

Otra manera en la que puedes recuperar fotos en iOS es mediante la copia de seguridad que se realiza a través de iCloud, a pesar de que su espacio de almacenamiento es bastante limitado, puedes probar suerte y ver si ahí aparecen tus fotos.

Esperamos que con esto puedas recuperar tus archivos y prestes más atención al contenido de las fotografías que tomas y recibes.