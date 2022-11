¿Cómo pagar tarjeta de crédito?

Las tarjetas de crédito son uno de los instrumentos de pago y financiamiento más populares. Ofrecen ventajas como permitir la compra de artículos para pagarlos después, evitar el uso de efectivo y construir un historial de crédito.

Pero para que obtengas estos beneficios, debes saber cómo pagar la tarjeta de crédito.

¿Cómo puedes pagar la factura de tu tarjeta de crédito?

En principio, el cómo pagar la tarjeta de crédito depende de cada entidad. Los métodos más comunes son los siguientes.

Pagos en línea

La mejor forma para pagar la tarjeta de crédito es, sin duda, en línea. Es un método cómodo, rápido y muy fácil. Puedes hacerlo de varias maneras: por medio de la aplicación digital, con transferencias electrónicas de fondos o a través de la banca por Internet.

Establecimientos físicos

Si quieres hacer tu pago en efectivo, o de forma física en un establecimiento, también cuentas con varias alternativas. Una de ellas es pagar con efectivo en la ventanilla de cualquier sucursal del banco donde tengas tu tarjeta.

Asimismo, es posible efectuar el pago con cheques salvo buen cobro, en algunas tiendas de conveniencia como OXXO, 7- Eleven y en cualquier otra Institución de Crédito que admita la recepción de estos pagos. Pregunta en la tienda más cercana a tu hogar si se puede realizar ahí el pago.

Consejos para pagar tu tarjeta de crédito

Más allá de saber las vías que tienes para hacer el pago de tu tarjeta de crédito, también es importante que sepas qué acciones llevar a cabo para sacarle mayor provecho a esta herramienta.

Paga el saldo completo

En la medida de tus posibilidades, liquida el total de tu saldo mensual. Es lo que se conoce como ser un cliente totalero y es lo contrario a quienes hacen el pago mínimo. Esta es una buena opción porque te permite acceder a tu línea de crédito sin generar intereses.

Abona más del mínimo

Ser totalero no siempre se puede. En este caso, no hay problema, pues pagar en varias cuotas tu deuda. Sin embargo, te recomendamos no ceñirte al pago mínimo.

Suelen ser montos bajos para dar flexibilidad a quienes no cuentan con los recursos suficientes en la fecha de pago, pero lo mejor es que abones más del importe mínimo para avanzar más rápido con la deuda y evitar un mal historial crediticio.

Configura pagos automáticos

Otra facilidad para pagar tu tarjeta de crédito son los pagos automáticos. Con esta herramienta te aseguras de pagar todos los meses y a tiempo. Al configurar este pago el dinero se debita automáticamente de tu cuenta bancaria. Puedes establecer abonar el mínimo, el saldo completo o una cantidad fija específica.

Ten un presupuesto

Lo mejor que puedes hacer para pagar tu tarjeta de crédito es tener un plan. Para ello, la herramienta perfecta es el presupuesto.

Al crear uno puedes organizar tus finanzas, pues tendrás un mayor control sobre el dinero que entra y sale de tus cuentas. Debes incluir el pago de esta deuda entre tus gastos, de modo que nunca te quedes sin liquidez para afrontar el pago.

Buenos hábitos para usar tu tarjeta de crédito

Cuando se utilizan de forma adecuada, las tarjetas de crédito son una herramienta financiera muy útil. Mantener estos hábitos te ayudará a aprovecharlas correctamente.

Atento al límite

Debes saber cuándo parar de usar tu tarjeta. El límite que tiene no es un objetivo, sino un punto que señala hasta dónde podrías gastar, de ser necesario. Lo mejor es no acercarse demasiado a ese límite, ya que esto afecta tu historial crediticio.

Revisa tus estados de cuenta

Es importante que cada mes revises muy bien los estados de cuenta. De este modo, te aseguras de que no haya errores y de que, en efecto, eres el responsable de todas las transacciones.

Esta revisión también te ayuda a ver en qué estás gastando y qué puedes recortar para no endeudarte demasiado.

Ya que sabes cómo pagar tu tarjeta de crédito y los mejores consejos para nunca atrasarte en tu deuda, es momento de solicitar una (si aún no la tienes).