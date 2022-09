¿Cómo operan los casinos online en México?

Actualmente, existen muchas formas de obtener dinero de forma online, algunas más óptimas que otras, pero cada una con sus propios métodos. Una de ellas es gracias a las aplicaciones o sitios como los casinos online, y razón por la cual muchos jugadores se decantan por encontrar bonos, lo cual es posible a través de un código promocional Caliente o en cualquier otra plataforma de apuestas.

Los casinos online como Caliente.mx, Codere, Spin Casino u otros, para muchos apostadores, representan una de las opciones más efectivas para realizar la actividad que tanto quieren, apostar. En estas plataformas, con las alternativas disponibles y las bonificaciones, se pueden obtener resultados positivos.

Operación de los casinos online en México

Los casinos permitidos para operar en territorio mexicano lo hacen gracias a las licencias otorgadas por el gobierno del territorio azteca. Aunque hoy día, gracias al “vacío legal” existente, algunas casas de apuestas funcionan sin licencias y permiten el acceso a cualquier usuario, siempre que sean mayores de edad.

Se debe considerar que en México existen algunas regulaciones que desde los años 70 se han llevado a cabo para corregir las modalidades de estafa y hacer seguimiento a las operaciones delictivas. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1947 ya se había promulgado la Ley del Juego, la cual fue estudiada de nuevo en 2004, y habría puesto en marcha la promulgación la Ley Federal de Juegos y Sorteos, reformada gracias al entonces presidente Vicente Fox Quesada.

Además de esto, el 27 de noviembre de 2014 se presentó un nuevo proyecto de ley para establecer más límites en las actividades de las entidades que emitían los permisos de juegos de azar y rifas. Pese a ello, fue aprobada en primera instancia, pero no logró pasar del Senado.

Aunque aún se encuentra vigente la Ley Federal de Juegos y Sorteos, no hay que olvidar que México ya tiene un registro de varias iniciativas propuestas por algunos diputados: la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos a cargo de los C. Dip. Fed. Tomás Coronado Olmos y Eduardo Rivera Pérez, la Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y Casinos a cargo del C. Dip. Fed. Isaías Gonzáles Cuevas, y la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos a cargo del C. Dip. Fed. Javier Bravo Carbajal.

Con todas las regulaciones, el gobierno de México habría elaborado un listado de casinos online con licencia para poder operar sin complicaciones. Cada uno de estos sitios también están regulados por la Curacao Gaming Authority y el Comisionado de Juego de Gibraltar.

Los casinos online en la actualidad

Aunque frente a ciertas restricciones del gobierno de México, los casinos se han puesto “manos a la obra” para ofrecer la mejor experiencia de seguridad y apuestas a los jugadores, lo cierto es que en la actualidad existen plataformas que funcionan sin licencia, y es el principal motivo por el que los mexicanos deben estudiar muy bien sus opciones para resguardar su dinero y la integridad de sus datos personales.

Además de esto, las flexibilizaciones a lo largo del tiempo han permitido que las plataformas de apuestas legales sigan en incremento, aunque deben pagar algunos impuestos para poder operar dentro del territorio mexicano. Incluso, a partir de la última reforma realizada a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, esta industria ha visto un aumento en su evolución, lo que podría favorecer nuevas propuestas en pro de mejorar las condiciones y garantizar apuestas seguras dentro del territorio azteca.

La industria de apuestas online ha rebasado todas las expectativas, y en el caso de México, tienen hasta un 80% de aceptación, de acuerdo a datos aportados durante la conferencia “El boom de las apuestas en línea”, organizada por el Sistema de Transferencias y Pagos (STP). Incluso, debido a la pandemia ocasionada por la Covid 19, el ticket promedio de apuestas se habría incrementado a 400 pesos mexicanos y hasta 650 pesos mexicanos en 2022.