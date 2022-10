¿Cómo empezar a apostar en la NBA?

La espera ha terminado. Cuatro meses después de que los Golden State Warriors conquistaran su cuarto anillo de campeón en ocho años al derrotar a los Boston Celtics, la National Basketball Association (NBA) está de vuelta. La temporada regular 2022-2023 de la NBA comenzó el pasado 18 de octubre con dos partidos estelares: Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers (123-109) y Boston Celtics vs Philadelphia 76ers (126-117). La NBA es la mejor liga de baloncesto del mundo y también es una de las ligas favoritas entre los apostadores en las casas de apuestas deportivas online. No es de extrañar, teniendo en cuenta que la liga estadounidense brinda a los apostadores muchas oportunidades para apostar y participar en la acción de los partidos.

Aunque parece similar a cualquier otra disciplina deportiva, la NBA es una competición diferente en muchos aspectos del juego y las apuestas. La liga estadounidense está llena de superestrellas de primer nivel, como LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant, que tienen la capacidad de decidir partidos. Además, la temporada regular está compuesta por 30 franquicias, y cada equipo juega 82 partidos que se disputan entre octubre y julio, mientras que 16 equipos luchan en los playoffs durante dos meses por ganar el anillo. Esto hace que sea difícil para los apostadores principiantes predecir el resultado de los partidos de la NBA. Con la temporada 2022-2023 recién empezada, no hay mejor momento para aprender a realizar apuestas en la NBA.

=> Apuesta con tiempo de antelación

Las casas de apuestas deportivas online suelen establecer las cuotas de salida con bastantes días de antelación con respecto al inicio de los partidos de la NBA. Estas cuotas van pasando por diferentes fases con el paso de los días, debido principalmente a que la NBA es una liga llena de acción. Hay varios factores que pueden alentar a los apostadores a cambiar sus apuestas en función de los que pueda suceder, lo que tiene un impacto en la cotización de las cuotas de los partidos. Por este motivo, una de las formas de sacar partido a las apuestas en la NBA es comenzar a apostar tan pronto como las casas de apuestas deportivas online abran los mercados y establezcan las cuotas.

=> Aprovecha las estadísticas

No sacar provecho de las estadísticas de los jugadores, especialmente de superestrellas como LeBron James o Stephen Curry, y los equipos es uno de los errores más habituales que cometen los principiantes a la hora de apostar en la NBA. Las estadísticas destacan aspectos específicos del juego (puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones, porcentaje en tiros de campo, triples anotas o porcentaje en triples por partido, entre otros) y siempre son útiles al realizar una apuesta. Por este motivo, los jugadores deben analizar los datos estadísticos para entender las cuotas y tomar las mejores decisiones antes de apostar en un determinado partido. También tienen que tener en cuenta el impacto de las lesiones de los jugadores, ya que, a diferencia de otros deportes, la lesión de un jugador de baloncesto tiene un gran impacto en el juego.

=> El ritmo es uno de los factores más importantes

El ritmo es uno de los factores más importantes en la NBA. Esta estadística ayuda a los apostadores a saber la estimación del número de posesiones de un equipo a lo largo de los 48 minutos de los partidos. Comprender cómo un equipo puede manejar el ritmo de los partidos y aprovechar las posesiones es clave a la hora de apostar en la NBA, debido a que se trata de un factor que está estrechamente relacionado con la capacidad ofensiva. Gracias al ritmo, los apostantes pueden determinar el número de puntos que anotarán los dos equipos en un partido, y adentrarse en el mercado de los puntos totales.

=> Ten en cuenta el calendario

La temporada regular de la NBA consta de 82 partidos que se disputan en cinco meses y medio. Aunque la NBA ha tomado medidas para reducir la cantidad de partidos consecutivos, hay momentos en los que los equipos tienen que jugar varios partidos seguidos con poco o ningún tiempo para recuperarse. El calendario de la NBA es un factor importante a tener en cuenta a la hora de apostar en la NBA, ya que puede tener un gran impacto en el resultado final de los partidos, principalmente cuando un equipo completamente descansado recibe a un equipo visitante que llega con las piernas cansadas.

=> La importancia de las apuestas en directo

Las apuestas en directo se han convertido en una de las formas de apuestas más populares, ya que permiten realizar apuestas después de que el partido haya comenzado. Las casas de apuestas deportivas online ajustan constantemente sus cuotas en función de lo que sucede en los partidos de la NBA. De esta forma, en lugar de analizar las estadísticas y observar cómo les ha ido a los equipos en el pasado reciente, los apostadores tienen la posibilidad de ver a los equipos en directo y determinar qué van a apostar a medida que transcurre el partido. Esto permite aprovechar ciertas situaciones, especialmente en los minutos iniciales y los momentos finales de los partidos.