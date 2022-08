Comité de entrega-recepción exige al Ayuntamiento de Mapimí iniciar el proceso

El Comité de Entrega-Recepción del Ayuntamiento entrante de Mapimí exige a la actual Administración dar inicio al proceso al considerar que tres días son insuficientes para realizar una revisión de 44 áreas. El alcalde electo por Morena, Fernando Reverte, solicitará la intervención del Congreso del Estado.

Luis Donaldo Milán Álvarez, coordinador general del comité receptor designado por el alcalde electo, detalló que desde el pasado 12 de agosto iniciaron con la entrega de oficios al municipio encabezado por la priista Marisol Peña Rodríguez, para las designaciones correspondientes, obteniendo “solo excusas”.

“Hemos tenido pláticas con el contralor actual, el cual nos manifiesta: ‘yo la orden que tengo es de dar por iniciado el proceso de entrega- recepción el día 29, 30 y 31 de agosto’, manifestando que tres días son suficientes para la entrega de 44 dependencias. Entonces para nosotros como comité receptor esto nos da a pensar que es una estrategia para que no nos encontremos en calidad de observar cómo se debe las 44 áreas”, comentó el coordinador del comité receptor.

De acuerdo con el programa que hizo entrega el Ayuntamiento es que se dejará para el último día de gestión la entrega de áreas que consideran de mayor relevancia por su misma esencia como la propia Presidencia, la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría y Obras Públicas. “Eso nos lo quieren entregar hasta el día último y un día antes, están poniendo en su cronograma 19 áreas”, expresó Milán Álvarez.

Además, señalaron que el horario para realizar la entrega- recepción es de 9:00 a 15:00 horas.

Ante tal respuesta, anunció que se dará vista a un notario público, “para que se quede el antecedente de que nosotros hemos estado solicitando, se han agotado los canales y no hemos recibido la aceptación para dar por iniciado este proceso. Estamos viendo esa opción, en su momento no vamos a firmar actas que no nos conste la calidad que nos está haciendo entrega”.

Ricardo Mayoral Martell, quien también es parte del comité de recepción, dijo que no se quieren revisar las obras, ni números, únicamente dar por iniciado el proceso.

“No estamos ni queremos en este tiempo revisar obras ni revisar números ni nada, únicamente queremos celebrar el acto de entrega- recepción que hay una ley en específico para esto, hay un reglamento emanado por el Cabildo del Ayuntamiento de Mapimí para esto y no lo están haciendo conforme a la ley”.

De igual manera, comentó que el presidente electo solicitará la intervención del Congreso para iniciar cuanto antes a la brevedad dicho proceso.