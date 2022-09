Comisiones de Cabildo de Torreón incumplen con sesiones que establece reglamento del Ayuntamiento

Las organizaciones que conforman Regidor MX Laguna presentaron el reporte semestral de la evaluación del Cabildo de Torreón y de Matamoros. Este ejercicio comprende el periodo de enero a junio 2022, que tiene por objetivo vigilar las acciones de gobierno, en especial en el Cabildo y en las comisiones edilicias.

Entre los cuatro municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML), Torreón es el cabildo más costoso, con un gasto mensual de 1 millón 184 mil 714 pesos, mientras que el cabildo de Matamoros es el menos costoso con 948 mil 840 pesos al mes, sin embargo, el sueldo integrado de los regidores contempla un sueldo mínimo, mientras que el grueso de sus ingresos proviene de complementos de sueldo. Además existe mucha disparidad en los sueldos de los asistentes en Torreón, que van desde los 36 mil pesos a los 9 mil pesos, informó Marco Zamarripa, director del CCI.

Jesús Prado, de Alzando Voces, señaló que contabilizaron únicamente las participaciones que fueron a voz propia y aportaron valor al tema discutido. Los ediles que más participaron tuvieron entre 4 y 6 participaciones, pero hubo algunos que no tuvieron ninguna participación. Para el municipio de Matamoros no fue posible realizar este ejercicio ya que las sesiones de cabildo no son transmitidas por medios digitales, lo que manifiesta un grave retroceso a la transparencia, ya que la administración anterior sí las transmitía.

Héctor Moreno, del Grupo Estudiantil El Poder de Uno del Tec de Monterrey, comentó que durante el periodo del reporte hubo un total de 13 inasistencias en Torreón y 8 en Matamoros, obteniendo un costo por inasistencia de 2,142.72 y 1,749 pesos respectivamente, sin embargo, advirtió que las solicitudes para ausentarse no indican la causa, sino que incluso muestran cierta discrecionalidad.

Patricia Tobías, de Participación Ciudadana 29, habló sobre la comunicación efectiva entre ediles y ciudadanos, en Torreón se atendieron prácticamente el 100% de las llamadas, en cuanto a los correos electrónicos enviados contestaron uno de cada cuatro, y por medio de redes sociales se obtuvo la respuesta del 60% de los ediles. En cuanto a Matamoros los resultados fueron muy penosos, ya que solo 3 de los 20 integrantes del Cabildo atendieron la llamada. Por otro lado, ninguno contestó su correo electrónico oficial y solo 5 de los 20 ediles respondieron por medio de sus redes sociales oficiales.

Aldo Valdés, de Unión Allegro, comentó que los temas principales en Torreón fueron Hacienda y Tesorería, Leyes y Reglamentos, Donativos y Apoyos económicos, mientras que los menos mencionados fueron Obras Públicas, Juventud y Medio Ambiente, que contrastan con los problemas más sentidos de la población. En Matamoros los temas más tratados fueron Hacienda y Tesorería, Leyes y Reglamentos, mientras que los que menos se trataron fueron Desarrollo Urbano y Salud Pública.

Las comisiones que más acuerdos presentaron fueron la de Gobernación y Reglamentación, y la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Arturo García, colaborador del CCI, mencionó que, en las donaciones y apoyos económicos, en Torreón se aprobaron más de 16 millones de pesos por este concepto, mientras que en Matamoros no se aprobó ninguna donación ni apoyo económico.

Karla Barrios, integrante del CCI, dijo que, de las 29 comisiones que integran el Cabildo de Torreón, 16 de ellas no cumplieron con sesionar al menos una vez al mes, como lo indica el reglamento interior, mientras que en Matamoros, solo una de las 15 comisiones cumplió con al menos una sesión al mes.

Zamarripa destacó las propuestas del informe, como permitir la participación ciudadana con voz en las sesiones de cabildo y comisiones, iniciar un monitor de cabildo en Matamoros, a través de un portal web, donde la ciudadanía tenga a la mano la información periódica y actualizada sobre las decisiones que se toman, así como el perfil de los Regidores y sus Asistentes. Exhortó a la administración de Matamoros, que transmitan en vivo vía redes sociales las sesiones de cabildo, así como publicar las listas de comisiones, sus integrantes y asistencias.

La elaboración del informe de Matamoros fue posible solo a través de múltiples solicitudes de información por transparencia. El reporte semestral se puede descargar en https://ccilaguna.org.mx/regidormxlaguna.