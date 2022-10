Comisión de Derechos Humanos pide mejorar condición laboral de jornaleros

Ante la precaria situación que enfrentan los jornaleros agrícolas y sus familias en su labor en el campo del estado de Durango, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hace un llamado a todas las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para que, en el ámbito de su competencia, instrumenten las acciones necesarias para atender dicha condición, a fin de generar una cultura de respeto hacia sus derechos humanos.

En un extenso documento firmado por la presidenta, Karla Obregón Avelar, se solicitó mejorar las condiciones laborales para estos trabajadores, bajo un enfoque de perspectiva de género, interés superior de la niñez y de protección de derechos humanos, generando acciones afirmativas en beneficio de estos grupos, a fin de que se genere una cultura de respeto a los derechos humanos, de asistencia, educación, respeto a sus usos y costumbres, así como respeto a su dignidad humana y de su desarrollo integral.

De igual forma, en esta tarea se invitó a la sociedad civil, empleadores y demás agentes de cambio, se sumen al trabajo y acciones afirmativas que se emprenda a favor de los Jornaleros.

En el exhorto, se explicó que la comisión ha realizado una serie de visitas a los albergues para jornaleros agrícolas que se tienen en el estado de Durango, observando una serie de abusos como: que las personas deben de cumplir con una cuota de trabajo, es decir, por lo regular se paga conforme a la cantidad de producto recolectado, por lo que la jornada de trabajo en ocasiones excede las 8 horas.

Además de que carecen de seguridad social por desempeñar un trabajo eventual, no cuentan con un contrato que garantice sus condiciones laborales, el acceso a las instituciones de salud depende de las gestiones o buena voluntad de las autoridades sanitaras de las localidades donde son contratados, no se les proporciona equipo de protección personal a pesar de estar expuestos a productos químicos como lo son fertilizantes, pesticidas o herbicidas, no cuentan con capacitación acorde con su actividad desempeñada.

SIN PROGRAMAS

Asimismo, al ya no contarse con los programas que para la Atención de Jornaleros Agrícolas y sus familias que antes se tenían, este grupo de atención prioritaria se encuentra aún más expuesto, las malas condiciones insalubres o de hacinamiento en que se encuentran los albergues o viviendas destinadas para pernoctar; la falta de guarderías o escuelas para sus hijos, privándolos del derecho a la educación; la falta de acceso a alimentos para ellos y sus familias; entre otras, ponen en riesgo su vida, su integridad fisica y su dignidad, además de que se prevén otros escenarios graves para ellos y sus familias.

De ahí la necesidad de hacer el exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno.