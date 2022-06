Comerciantes acusan corrupción de regidora en Torreón

Intromisiones en el acomodo y regularización de comerciantes, así como supuesto abuso de poder, son algunas de las acusaciones que realizaron este miércoles comerciantes de la Alameda Zaragoza de Torreón, esto en contra de la regidora del PRI en el Cabildo, Xóchitl Cepeda, así como de quien se ha ostentado como su esposo, Jaime Pica, quienes han detonado conflictos entre los locatarios en las últimos meses.

Fue ayer miércoles que una veintena de comerciantes del espacio solicitaron la presencia de El Siglo de Torreón en el kiosco de la Alameda, ahí denunciaron públicamente por acciones irregulares de Jaime Pica, quien desde meses atrás ha estado ordenando gestiones e interviniendo en el acomodo y regularización de algunos locatarios, generando incertidumbre en el trabajo oficial de la Dirección de Mercados y Plazas; de la misma forma lo acusan de ostentarse como esposo de la regidora Xóchitl Cepeda para ordenar acciones con presunto abuso de poder y sin pertenecer a un cargo público como tal.

"Aquí estamos viendo que realmente el departamento de Plazas y Mercados está sin efecto, nos está deteniendo la Segunda Regidora, Xóchitl Cepeda y su esposo, que no sabemos qué jurisdicción tenga, realmente creo que no es ni trabajador del municipio a mi entendimiento, si es lo contrario pido una disculpa, pero se ostenta como su esposo, Jaime Pica... Estamos en una asociación civil, no hemos caído en la provocación y qué es lo que están tratando de hacer la segunda regidora y su esposo, ellos hablan de que tienen el poder, ¿el poder de qué? son servidores públicos y quieren venir aquí a manejar como quieren a los comerciantes, es un abuso", reclamó Ernesto González, representante del Patronato Alameda Zaragoza, asociación civil.

El líder de los comerciantes señaló que de dichas irregularidades ha sido informado ya el primer regidor del Cabildo, Luis Cuerda, aunque en todo caso buscarán tener un encuentro directamente con el alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, con quien buscan conciliar una salida a la problemática y antes de que estalle un conflicto mayor.

Advirtieron que de no ser atendidos por la primera autoridad municipal, recurrirán a manifestaciones o bloqueos.

"Yo no tengo miedo de decirlo de frente, nunca le he pedido un peso a mis compañeros locatarios, pero no se vale que esta señora regidora y su esposo quieran venir a dañar el trabajo que hacemos honradamente... Nos propusieron vender nuestros permisos por 15 mil pesos, no señor, diciendo que ellos tienen el poder, muy mal, que se entere el señor alcalde de lo que están haciendo estas personas", señaló González.

