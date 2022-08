Comerciante sampetrino teme que su nombre haya sido utilizado para una empresa fantasma

Jesús Rodríguez Sánchez, un sampetrino de 51 años de edad, que vende quesos y recolecta diariamente desperdicios de alimentos para mantener a sus cerdos, teme que su nombre ha sido utilizado por una empresa "fantasma" contratada por el Ayuntamiento de Gómez Palacio, ya que legalmente aparece registrado como responsable de Cotailor Vanguardia SA. de CV. que facturó solo en un mes medio millón de pesos a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, ciudad que dice ni siquiera conoce.

Tampoco sabe que en el Registro Público del Comercio él aparece con un "poder general para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de dominio".

Según documentos oficiales en poder de El Siglo de Torreón y disponibles para consulta pública Jesús Rodríguez, quien maneja una "troca" vieja, y asegura ganarse la vida honradamente, aparece como representante legal de la empresa Cotailor Vanguardia SA. de CV. ante el Registro Público del Comercio con representación válida ante la Secretaría de Economía con la fe de las Notarías Públicas N°15 de Gómez Palacio y N°49 de Torreón.

Registrada ante el SAT y con un domicilio aparentemente itinerante. El objeto social de la empresa Cotailor Vanguardia es tan variado que prácticamente se dedica a cualquier cosa.

"Hay que buscarle a ver quién se está haciendo pasar por mí porque en el futuro a lo mejor eso me va a acarrear problemas. Y por donde quiera que le busque la justicia pues aquí no va a encontrar nada. No tengo nada, nada", declaró el hombre. La empresa cobró medió millón de pesos en julio del año pasado por la impresión de tres mil gacetas municipales al Ayuntamiento de Gómez Palacio.