Combaten consumo de cristal en Torreón

Víctor Ramos Galindo, director de Prevención Social del Delito en Torreón, reconoció que existe un problema muy grave con el consumo de cristal en la ciudad y que se cuenta con 60 centros de rehabilitación registrados, pero se ha detectado que muchos no cumplen con la normativa, por lo que se ha tenido que proceder con clausuras.

Ante los regidores del Ayuntamiento que pertenecen a la Comisión de Seguridad Pública, el funcionario rindió un informe de las actividades que se han realizado a lo largo del año, prácticamente sin contar con un presupuesto, pues ya no existen los recursos federales del Subsemun, Fortaseg ni partidas para la Prevención del Delito, de modo que deben apegarse a otras dependencias para sacar adelante labores en conjunto.

Señaló que se realizan ponencias, talleres culturales, deportivos, se rehabilitan espacios públicos en las colonias detectadas como más vulnerables, como son Torreón y Anexas, Primero de Mayo, Nuevo México, Zaragoza. Admitió que la principal preocupación en este momento es el alto índice de consumo de cristal.

"Las adicciones es un problema muy grave que estamos viviendo por el alto consumo que se está dando, por la facilidad para conseguir la droga, por lo barata que es, y lo adictiva sobre todo, es una droga muy adictiva", expresó.

Ramos Galindo dijo que las adicciones detonan problemas de seguridad, pues aunque el cristal se considera una droga "barata", el adicto tiene la necesidad de consumirla varias veces al día y ello implica un mayor gasto, por lo que terminan por robar, delinquir o unirse a las bandas delictivas.

El funcionario dijo que se coordinan con Salud Municipal, la Jurisdicción Sanitaria, Inspección y Verificación, Servicios Públicos, Policía de Torreón, Instituto Municipal del Deporte, Inspección y Verificación, DIF Torreón, Protección Civil y el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), entre otras.

"Vamos a las escuelas, a las comunidades, a los anexos de rehabilitación, que es un serio problema que se está viviendo ahorita: tenemos registrados ya 60 centros, traen un promedio de 30 a 40 personas internas, sumando son casi 2 mil chavos jóvenes en los centros de rehabilitación, de momento no están consumiendo, no están en las calles, pero lo malo es que hay muchos centros que no cumplen con la norma, no cumplen con las leyes", comentó.

El director de Prevención Social del Delito en Torreón dijo que se han hecho clausuras en estos sitios porque, pese a que primero se les invita a que regularicen su situación, hacen caso omiso y se debe proceder de esta manera.

"Es un problema bastante serio lo del consumo de cristal", dijo.

Explicó que el objetivo de esta dirección es fortalecer la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana, promoviendo además el uso, recuperación y mantenimiento de espacios públicos en las comunidades, por lo que su trabajo se desarrolla de manera transversal con otras áreas de la administración municipal.

Dijo que la responsabilidad es fomentar la prevención y la denuncia de conductas delictivas o violentas en diferentes ámbitos, para mantener la paz social.

"Nuestra función es diseñar y efectuar distintos programas que van encaminados a la prevención del delito, como el de recuperación de espacios públicos, eventos deportivos y culturales en colonias vulnerables, brigadas antigrafiti, talleres diversos y pláticas en planteles educativos", mencionó.

Explicó que entre los apoyos que reciben de otras dependencias se encuentran labores de limpieza de terrenos para el rescate de espacios públicos y eventos de arte y cultura, así como actividades deportivas.

Sin embargo, resaltó que es con la participación ciudadana como se avanza en materia de la prevención del delito, pues se conocen entre vecinos y pueden detectar si alguno de ellos requiere ayuda psicológica o de otro tipo, además de percibir alguna manifestación que pueda derivar en alguna falta.