Colonos bloquean bulevar Diagonal Reforma en Torreón por fallas en energía eléctrica

Como una medida desesperada, vecinos de la colonia Francisco Villa de Torreón bloquearon este domingo el bulevar Diagonal Reforma y la calzada A. De Juambelz para denunciar fallas en el servicio de energía eléctrica, desde hace cuatro días.

Por unos minutos, también cerraron un tramo de la calzada Prof. Ramón Méndez.

Con tono de molestia, mencionaron que desde el pasado jueves comenzaron con intermitencias en el suministro de la electricidad y lo atribuyen a la capacidad de los transformadores.

VER TAMBIÉN: Ocho colonias de Lerdo, sin suministro de energía por maniobras de CFE

Esta situación se presenta entre las calles Tlalpan y Tepexpan y abarca la avenida De la Paz y la calzada Cuitláhuac y privada Moctezuma.

"Vienen y nomás nos levantan la cuchilla y los transformadores ya van varias veces que se truenan, simplemente se están sobrecargando, yo tengo mi recibo y yo pago la luz, tenga o no tenga servicio me cobran lo mismo.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Mi mamá es hipertensa y diabética y le ponen insulina, en el Seguro nunca tienen medicamento y si se me echa a perder la insulina por no refrigerarla, ya no me van a volver a dar en el Seguro, ando molestando a vecinos de otras cuadras a ver si me hacen el favor de guardarme la insulina o de plano tengo que comprar hielo", señaló Karla, una de las inconformes.

También se les han echado a perder los alimentos y se descompusieron algunas televisiones. Esta situación se agudiza en esta temporada de calor pues tampoco pueden poner en operación los aparatos de aire acondicionado.

"No vivimos en una colonia lujosa, humildemente lo poco tenemos pues se nos está echando a perder, simplemente el mandado, todo se está echando a perder con este calor, imagínese, no es justo".

TAMBIÉN LEE Suspenderán clases por cortes de energía en Lerdo

Fue después de las 12:30 del mediodía que al lugar llegaron representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lo primero que le dijeron a los vecinos es que no tenían reporte de dichas fallas cosa que reviraron los colonos pues aseguraron que sí les habían notificado el problema. Incluso les mostraron los números de reporte.

La dependencia federal les dijo que se haría una inspección en la zona, que se subiría la cuchilla y verificarán "a ver si no hay muchos colgados para quitarlos".

También se revisaría el tema de la capacidad del transformador.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para dirigir el tráfico vehicular así como elementos de Seguridad Pública Municipal a fin de resguardar el orden.

En la manifestación participaron niños, niñas, jóvenes, personas adultas y de la tercera edad.

Los 30 grados centígrados registrados este domingo no impidieron que los quejosos permanecieron por más de una hora bloqueando la vialidad. Algunos acudieron con sombrillas de todo tamaños, agua embotellada y gorras.