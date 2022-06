Colonias del oriente de Torreón reciben agua turbia

Habitantes de sectores del oriente de Torreón como Loma Real, Loma Real V, Altaria, Villas San Ángel y Ciudad Nazas, entre otros, afirman estar recibiendo agua "turbia" desde el martes en sus domicilios; acusan a Simas de proporcionarles un servicio de agua potable con deficiencias y que puede derivar en consecuencias sanitarias.

Ayer viernes reportaron a El Siglo de Torreón que desde el martes comenzaron a recibir en sus grifos domésticos agua con partículas suspendidas, en algunos casos causando que el líquido se tornara "blanquecino" y en otros de mayor gravedad de color ámbar; indicaron que pese a no percibirse algún mal olor, temen sufrir alguna enfermedad en la piel, gastrointestinal o en los ojos, toda vez que se utiliza el agua en labores de higiene personal, en labores domésticas y hasta para el consumo.

"No es la primera vez que pasa, el año pasado nos pasó más o menos igual y nos dijeron que no era nada malo, pero obviamente no podemos tomar ese tipo de agua, no vamos a confiar en tomar agua con partículas ahí flotando, de color casi amarilla, no sabemos lo que tenga realmente... necesitamos que vengan a revisar", reclamó Gabriel Jiménez, vecino del Circuito Altaria.

Cabe señalar que no es la primera vez en este año que se acusa a Simas de proporcionar agua "turbia" o con calidad cuestionable, pues fue en mayo pasado cuando habitantes de colonias como Zaragoza Sur y Luis Donaldo Colosio bloquearon el bulevar Laguna Sur debido a que recibían agua "con olor a drenaje", en ese entonces señalaron incluso que se habían presentado casos de hepatitis y que presuntamente estaban relacionados al consumo del agua contaminada; semanas más tarde fueron vecinos de la colonia Villas Zaragoza quienes reportaron también agua sucia de sus grifos, indicaron de la misma forma que el líquido tenía olores a drenaje y pese a los reportes no tenían soluciones efectivas de Simas Torreón.

Por su parte la Gerencia Técnica de Simas Torreón descartó ayer mismo que existan problemas de agua turbia o de contaminación en las redes de distribución de esas colonias.

El encargado de la oficina municipal, Raymundo Rodríguez, señaló que ayer se realizó una inspección en diversos domicilios de los sectores antes mencionados, en los mismos encontraron un abasto adecuado de agua potable, misma que además cuenta con las condiciones necesarias para su uso doméstico y además para su consumo regular.

Dijo que existe la posibilidad de que puedan ocurrir problemas en algunos domicilios o comercios en lo particular, por lo que exhortó a los afectados a que hagan sus reportes ante el Call Center de Simas Torreón 690-95-95, o bien en las redes sociales del organismo, proporcionando datos específicos y precisos respecto al tipo de problema que se registra, así como el plazo en el que se ha registrado.

