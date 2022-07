Colegio de Contadores Públicos de La Laguna cumple 68 años

El Colegio de Contadores Públicos de La Laguna cumple este jueves 68 años de su fundación, desde 1954 ha sido un largo camino, en el que año con año ha buscado sumar para fortalecer esta profesión en la región.

Araceli Sánchez Prado, presidenta del consejo directivo 2022 del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, explicó que la profesión ha tenido retos desde los inicios, pues maneja el control de los impuestos de las empresas, lo que siempre será un tema que les coloca en el centro de las cosas.

Consideró que, hoy en día, el contador tiene que reinventarse, pues además de la cuestión fiscal por la que siempre se les ha reconocido, deben estar muy cerca de la toma de decisiones, conocer cómo se mueve el país en cuestión de economía, qué pasa en el mundo, a fin de brindar a las compañías información que genere valor.

Señaló que este año ha sido muy complicado, pues se enfrenta inflación pero también recesión, situaciones difíciles en el país y el mundo, por lo que el contador debe salir del tema fiscal y aconsejar a la empresa sobre inversiones, qué tan conveniente es entrar en deudas o no.

"Estamos ante un parteaguas, el próximo año pinta aún más complicado, no solo para México sino para el mundo, entonces, hay que salvar el 2023 porque en el 2024 se espera una recuperación, para llegar enteros", expresó.

Recordó que desde hace muchos años se ha mencionado por gente del gobierno, de empresas, y en otros sectores, respecto a que los contadores ya no son necesarios, pero ha sido al contrario, pues no se trata sólo de hacer la contabilidad o presentar la declaración, sino que también el contador es un tomador de decisiones, lo que no sigue siendo necesario, aún con todos los desarrollos tecnológicos.

Sánchez Prado dijo que, desde 1954, ha sido un largo camino en el que, año con año, el Colegio ha buscado sumar para fortalecer esta profesión en la región, además de colaborar con el Instituto Mexicano de Contadores Zona Noreste, del que forman parte, y que recientemente desarrolló su convención en Zacatecas.

"Somos una de las 60 federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, somos de los Colegios pioneros, a pesar de ser una ciudad pequeña, los laguneros decidieron unirse al IMCP y somos de los primeros cinco en sumarse", expuso.